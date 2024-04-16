響應世界地球日 Uber Eats指定餐廳滿額最高折60元 Uber推「減碳量預估」功能助永續

Uber與Uber Eats目標在2040年成為零排放、低包裝廢棄物的平台，為了朝向零碳排平台推進，Uber Eats宣布攜手平台上近1,200間環境友善商家合作夥伴推出綠色餐飲選擇，並且推出Uber App「減碳量預估」全新功能，鼓勵消費者於日常生活響應永續行動。

響應世界地球日，Uber Eats自即日起至4月23日推出「Uber Eats愛地球」活動，攜手在包材或食材上符合國內外環保標準的商家合作夥伴，為消費者提供在地低碳且環境友善的餐飲選擇，包括丹堤咖啡、頂呱呱、金色三麥及旗下餐廳微兜、咖哩樹、拿坡里等，Uber Eats也與致力打造無塑膠用餐體驗的必勝客與其姊妹品牌霸王功夫雞專門店於活動期間，推出新品「起司飯圈圈」及多元口味的披薩響應綠色消費活動。活動期間Uber Eats所有用戶於精選商家消費單筆訂單金額滿299元可享50元優惠折抵或購買指定品項可享8.5折優惠；Uber One會員除了購買指定品項享8.5折優惠外，輸入「愛地球」優惠序號，且消費單筆訂單金額滿299元可再享60元優惠折抵。

台灣電動車滿街跑，每5趟Uber App行程中就有1趟由純電車或油電混合車的「減碳優步」完成，位居Uber全球前5大最多「減碳優步」行程市場之列。為了更拓展綠色行旅，Uber推出全新「減碳量預估」功能，打開Uber App進入「帳戶」頁面、點擊「預估減少的二氧化碳排放量」，就能隨時查看透過「減碳優步」通勤減少的預估碳排放量，還貼心換算成相當於多少磅的廢棄物循環利用、多少平方英尺的森林免於變成農田等方式呈現，鼓勵民眾加入減碳行列。