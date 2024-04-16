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管理無障礙空間 民團盼立法設專責單位

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
身障團體16日於「無障礙專法」公聽會指出，目前無障礙設施仍缺乏專責單位，盼制定專法統一管理，更建議設置行政院常設障權辦公室。圖／台灣身心障礙者自立生活聯盟
身障團體16日於「無障礙專法」公聽會指出，目前無障礙設施仍缺乏專責單位，盼制定專法統一管理，更建議設置行政院常設障權辦公室。圖／台灣身心障礙者自立生活聯盟

全台120萬名身心障礙者正陷入公共空間無設施可用的窘境，只能到處近陳情申訴！身障團體16日於「無障礙專法」公聽會指出，目前無障礙設施仍缺乏專責單位，盼制定專法統一管理，更建議設置行政院常設障權辦公室。對此，衛福部代表回應，將持續召開公聽會蒐集意見，並進行跨部會討論。

專法統一管理

根據統計，全台身心障礙者約120萬人。民進黨立委黃秀芳指出，《身心障礙者權益保障法》修法曾在委員會進行逐條審查，但因各界對於身心障礙者歧視事件之損害賠償請求權基礎、無障礙設施規定與專法立法之選擇、個人助理的支持範圍等爭議仍未取得共識，未能通過修正。

身障團體指出，現有的《身心障礙者權利保護法》並沒有強制力，而且各種無障礙設施更散落在各部會管轄，遇到設施不便就得到處陳情，因此呼籲政府制定「無障礙專法」，統一管理標準。

台灣障礙研究學會理事長周怡君更表示，「診所有無障礙通道的比例，全國只有35%，設有無障礙廁所的只有26%。」

應有障權辦公室

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，目前最大的問題是各項無障礙建設並沒有串連的很好，造成障礙者及其身邊的人寸步難行，沒有專責的單位去執行、監督是非常大的問題。

她強調，無障礙空間設施設備不應該用鼓勵、獎勵與慈善的方式推動，因為會造成無法有實質保障與使用，許多檢測完又變倉庫又被拆掉，各縣市無障礙委員會中，委員們相關知能嚴謹度與素質不一，是常見問題，建議要設置行政院常設障權辦公室，並明定成員的障礙者比例及有淘汰機制。

將進行跨部會討論

對此，衛福部社家署身障組組長尤詒君提出，盼無障礙的相關法規，能在現有的基礎上強化。衛福部強調，未來將持續舉辦公聽會、蒐集各界意見，再和交通部、內政部、經濟部等各部會進行跨部會討論。

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