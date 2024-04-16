快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想說話、易做惡夢？當心「震後創傷症候群」 這10題中半數要就醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
0403地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。本報資料照片
0403地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。本報資料照片

0403大地震是繼921大地震後，規模最大的地震，華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威提醒，地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀，如果這些情緒問題沒有及時有效的處理，可能會演變成創傷後壓力症候群（PTSD），治療複雜度和難度都相對較高。

隨著最近的地震帶來的恐慌逐漸消退，但對心理健康的影響卻可能持續存在，不少民眾在震後變得更敏感，較容易受到驚嚇，甚至做惡夢，王浩威提醒，不想說話、容易惡夢、易受驚嚇等，都要當心是否為震後創傷症候群。

對於經歷過創傷事件的高危險族群，PTSD終生盛行率從5%至75%不等，對心理健康造成龐大的影響，王浩威建議，民眾可先使用PTSS-10進行自我評估，並留意事件過後才出現的症狀，例如過去不會失眠，但事件之後出現失眠症狀，就需要特別注意，該狀況是否有逐漸改善還是持續影響。

王浩威指出，可以每隔一段時間做評估、觀察變化的趨勢，若發現PTSS-10分數有增加趨勢，則應尋求專業的身心科醫療幫助，分數的增加可能代表是中重度的情況，需要更深入的專業治療和幫助，如想促進心理復原，可透過快步走、瑜珈等，以幫助減少壓力荷爾蒙，促進內啡肽的釋放。

王浩威表示，良好的睡眠管理對於心理健康至關重要，民眾應建立固定的睡眠時間表，同時也與家人、朋友和社區保持聯繫，分享自己的感受和經歷。

※PTSS-10 創傷後壓⼒症候群⾃我檢測量表評估（檢測發現「是」的數量超過5個以上，建議尋求專業醫師協助；出現症狀也建議在日常採取不同方式來幫助心理復原）

Ｑ1：您有睡眠困難嗎？

Ｑ2：您會感到憂鬱（如傷心、難過）嗎？

Ｑ3：您對突然的聲音或未預期的動作會感到驚嚇嗎？

Ｑ4：您變得較容易生氣嗎？

Ｑ5：當回到突發事件的地方，會不會感到害怕？

Ｑ6：您的情緒會不會經常容易波動？

Ｑ7：您會感到身體易緊張嗎？

Ｑ8：您會感到不願跟其他人談話嗎？

Ｑ9：您會出現與意外事件相關的噩夢嗎？

Ｑ10：您會有良心不安，對自己責難或感到愧疚嗎？

921大地震 創傷後壓力症候群 花蓮強震 醫師

延伸閱讀

地震後險釀限電風暴 朱立倫：新內閣一定要嚴肅面對

昨差點跳電不再吹噓能源轉型 洪申翰：發電機組震後受損

獨／台北一家親地震支撐柱崩壞 新北市府調查疑有貓膩

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

相關新聞

餐飲旅宿業腹瀉頻傳 就診達近14萬人次 諾羅病毒檢出多

近期國內腹瀉就診人次上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，餐飲、旅宿業腹瀉群聚事件頻傳，其中檢出病原以諾羅病毒為主。由於...

山豬生前與「不死癌」對抗 醫曝：確實狀況較為罕見

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，享年38歲，過去曾上節目上談與紅斑性狼瘡對抗的歷程。根據經紀人代家屬發布聲明指出，...

香客大樓列旅館各宮廟恐慌 陳亭妃：添香油錢不算固定收入

2015年發展觀光條例訂有特定對象住宿場所10年內需申辦旅館登記，過渡期將屆，許多宮廟過無所適從。立委陳亭妃今天邀請全台...

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅 酪農憂：會倒光光

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅，雖然農業部稱已提前祭出多項措施，但近日酪農業者仍擔憂「會倒光光！」，對此，先前有協助...

YouTube又來！開始打擊第三方擋廣告APP 抓到影片全部不讓你看

近年YouTube不斷加強偵測廣告攔截器（擋廣告外掛），今（16）日YouTube更將目標瞄準手機上的非官方應用程式，特別是那些可以讓用戶不用看到廣告的第三方APP。

不想說話當心「震後創傷症候群」 這10題中半數要就醫

0403大地震是繼921大地震後，規模最大的地震，華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威提醒，地震帶來的創傷，可能引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。