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北市藏壽司、島語疑食物中毒案 衛生局稽查結果出爐「不開罰」

中央社／ 台北16日電
漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」主打異國料理百匯，並以豐富海鮮為主。圖／漢來美食提供
漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」主打異國料理百匯，並以豐富海鮮為主。圖／漢來美食提供

台北市近期發生多起疑似食物中毒案，其中藏壽司松江南京店、島語自助餐的病原菌檢驗結果已出爐，皆為陰性，且2家餐廳衛生缺失已改善完成，衛生局將不會開罰，但將加強稽查。

台北市衛生局3月底接獲醫院通報，藏壽司松江南京店、島語自助餐發生疑似食物中毒案，便派員進行衛生稽查，同時採集環境及工作人員手部檢體。

衛生局今天表示，2家餐廳常見病原菌檢驗結果皆為陰性，且衛生缺失皆已改善完成，因此不會開罰，但會要求業者參加4小時人員教育訓練，後續也會加強稽查。

此外，八方雲集北投公館店、王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店，在4月陸續被通報發生疑似食物中毒。衛生局表示，八方雲集北投公館店的衛生缺失已改善完成，而3家餐廳的環境及工作人員手部檢體仍在檢驗中。

藏壽司 衛生局 食物中毒

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