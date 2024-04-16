近9成民眾同意減塑 綠色和平：盼新內閣追上減塑意識

聯合國預計今年討論制訂「全球塑膠公約」，全面規範塑膠產品生命周期，綠色和平今發布「2024台灣民眾對塑膠汙染以及禁限塑膠意見調查」結果，近9成民眾同意減少塑膠生產量，綠色和平表示，今年是全球政府展現解決塑膠汙染決心的關鍵年，又正值台灣新政府上任，盼新內閣能追上民間減塑意識。

根據調查內容指出，83.5%受訪者認為，政府必須立法逐步禁用一次性塑膠包裝及用品、87.8%同意減少塑膠生產量；在解決方案上，有85.9%認為政府有責任制訂明確重複使用目標，並要求企業從一次性包裝轉換成重複使用包材，更有92.1％支持政府加強建立重複使用系統，作為淘汰一次性塑膠包裝及用品的優先作法。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，面對塑膠氾濫使用所造成的各種影響，90.8%台灣民眾最憂心「塑膠垃圾難回收，焚化後排出大量有毒物質」，另外，也有超過85％民眾憂心「影響海洋或陸地野生動物健康」、「微塑膠對人體健康造成潛在衝擊 」及「塑膠製造增加，使溫室氣體排放持續增加」等議題。

張凱婷說，今年是聯合國制定「全球塑膠公約」的關鍵年份，將於下周以及年底舉辦最後2次的研商會議，同時，世界地球日（Earth Day）本年主題也訂為「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），倡導2040年全球塑膠產量減少60％，加速終結塑膠汙染。

張凱婷表示，今年是全球政府展現解決塑膠汙染決心的關鍵年，也正值台灣新政府上任，期望台灣新內閣能追上台灣民間社會高漲的減塑意識，讓台灣用減塑走向世界。

環境部表示，目前已循序漸進推動各項一次性產品源頭減量工作，後續將依照國內執行情形及國際趨勢，與利害相關者及社會各界溝通，滾動檢討精進源頭減量工作。