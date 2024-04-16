華泰名品城桃園、嘉義拓荒經驗 陳炯福：發現潛力大膽插旗

GLORIA OUTLETS華泰名品城繼2015年開出桃園高鐵旁據點後，經過多年的拓點看地尋訪，華泰名品城投入48億元，進駐嘉義高鐵站特定區，土地面積約3萬坪，商場建築規畫以阿里山為發想，規畫興建地上二層至三層Outlet購物中心、引進200間以上店舖，第一期預計2028年營運，全案預計2032年完工營運。

華泰名品城嘉義店現址，在動工前仍是一大片荒蕪之地，但這拓荒的經驗，華泰名品城早在桃園已經經歷過，當初進駐桃園高鐵站旁現址時，也被形容是「草比人高、狗比人多」的地方。華泰大飯店集團副董兼執行長陳炯福指出，「當初桃園既有條件和嘉義店很像，只是沒人敢去投資，我們只是膽子大插了第一支旗，接下來的第二、第三支旗陸續就到了。」大膽當投資先鋒的先決條件，陳炯福說「在於我們有沒有辦法嗅覺出當地的潛力。」

桃園華泰名品城2015年開出時，即決定台灣要有兩家據點，於是這些年陸續看了台中烏日、台南、高雄、屏東大鵬灣，但這些據點皆有離市區太近、土地面積小等問題，陳炯福說，若以刪去法來看，嘉義優勢在於觀光景點豐富、有在地文化特色，有阿里山、故宮南院、布袋、東石、北港、嘉義市區等觀光熱點，其實觀光能量更盛桃園，另有土地夠大、道路夠寬等優勢，但也存在人口不多、地區熱點分佈太廣等挑戰。

像是嘉義地標之一的阿里山，每年約有300萬人前往阿里山，但這些人口流量卻沒有繁榮到嘉義高鐵站的太保區。陳炯福指出，如何和當地觀光資源做結合，把嘉義高鐵站周邊變成中心點，吸引民眾來嘉義玩過夜。他腦中已有想法，像是可攜手周邊的飯店業者，由於住房時間通常在下午，旅客抵達時是否可在嘉義華泰名品城check-in，行李直接送到飯店，遊逛Outlet後再入住。而台積電嘉義設廠，距離華泰名品城約一公里，無疑是未來主力客群，陳炯福也在思考著如何滿足台積電廠辦人員進駐後的生活娛樂購物需求。

華泰名品城2023年業績為121億，2024年目標為130億，已是國內精品Outlet的指標。面對嘉義拓點，最被關心桃園的品牌陣容有辦法南下帶到嘉義，陳炯福表示，從精品Outlet到大眾產品都要有，這也是嘉義店規畫的方向，只是面積規模相對小原因，嘉義的品牌數無法比擬桃園。