香客大樓列旅館各宮廟恐慌 陳亭妃：添香油錢不算固定收入

2015年發展觀光條例訂有特定對象住宿場所10年內需申辦旅館登記，過渡期將屆，許多宮廟過無所適從。立委陳亭妃今天邀請全台南市49間宮廟與各主管相關單位開座談會、近30家宮廟出席。她強調，香客大樓無固定收入，沒有營利事實，不可與經營旅館業混為一談。

南鯤鯓代天府、大天后宮、鹿耳門聖母廟等宮廟認為所屬的香客大樓並非營利性質，不應該隸屬於經營旅館認定。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，南鯤鯓代天府香客大樓可容納1100人，有人香油錢只添50元照樣入住，把香客大樓列為旅館沒有道理。

他表示，台灣許多廟宇經常跨縣市交流，住宿費用是相當大開銷，香客大樓添香油錢及些許清潔費用即可入住，若是政府強制以旅館業來認定，勢必會削弱現今活絡的宗教活動。

陳亭妃表示，邀請交通部觀光署旅宿組、內政部宗教禮制司與市政府民政局等協商，「確定香客大樓並無固定收入，沒有營利事實，未來將由台南市政府申報從中央觀光署中解除納管」。

市政府宗教禮俗科長張榮哲表示，台南49間有香客大樓、提供住宿宮廟先前查詢都表示沒有營利行為，會再發函請各宮廟確認、呈報中央，中央將會同地方主管機關查核。

陳亭妃表示，國軍英雄館、教師會館、救國團活動中心、寺廟香客大樓等需於114年2月3日過渡期屆滿前，取得旅館業登記證始得繼續經營。但廟宇設有香客大樓僅為服務信眾參香時，簡單住宿使用，「常常都是半夜回去洗個澡稍微休息，隔天一早又要開始緊湊的宗教民俗活動，最重要的是香客大樓並沒有固定收費，都是讓信徒隨喜樂捐香油錢，實在不算是營利事業，不可與經營旅館業混為一談。」

「沒有處理好、會是天大的事情」，陳亭妃說，一再提醒各宮廟，一定要確認沒有任何告示或要求住宿的民眾或香客，必須負擔一定的住宿費用、或收取固定金額清潔費，讓香客自由決定香油錢，沒有固定收費，這樣才可以排除不必申請設立為旅館。

2015年修正的發展觀光條例訂有特定對象住宿場所、10年內需申辦旅館登記，過渡期將屆，政府鼓勵寺廟合法申設旅館；不過多數香客大樓非旅館專業經營，納入旅館管理後稅收、消防公共安全等設施等負擔很大，陳亭妃擔心多數宮廟將無以為繼。