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老菸槍注意！喉嚨痛竟是咽癌三期 及早診治不困難

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師柯政郁表示，頭頸癌早期治療比慢性病治療更容易，好發族群應具備病識感及早就醫。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師柯政郁表示，頭頸癌早期治療比慢性病治療更容易，好發族群應具備病識感及早就醫。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭50多歲王姓男子抽菸30多年，去年喉嚨痛吃藥遲未好轉，轉診羅東博愛醫院被診斷出是下咽癌第三期，在醫療團隊建議下，接受最快速的療程，原本要3個月的時程壓到2個月內，不到半年腫瘤已經消失；醫師表示，頭頸癌及早治療比慢性病簡單，呼籲好發族群更有警覺心。

王先生去年初喉嚨疼痛，以為是感冒，吃了半年感冒藥，卻沒什麼改善，到宜蘭市一間診所就醫，醫師發現王先生除了喉嚨痛，還有聲音沙啞的症狀，建議到大醫院轉診；羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師柯政郁切片化驗，診斷為第三期下咽癌。

王先生當下難以置信，打算到台北大醫院再檢查一次，在博愛醫院團隊說服下，決定相信醫師診斷，留在宜蘭接受治療。醫療團隊緊鑼密鼓，決定放療後，一周內安排好療程；一般療程約為3個多月，王先生無法離開工作太長時間，療程便壓縮到7周。

放療常造成口腔損傷，導致患者營養不良，但王先生治療過程中體重幾乎沒有下降，體能狀況也維持良好。博愛醫院指出，營養科媒合廠商捐贈營養品，王先生也配合服用和衛教，才沒有遭遇放療常見的副作用；療程結束後，經過3個月追蹤，腫瘤已完全消失，王先生也快速恢復工作。

柯政郁表示，咽癌屬於頭頸癌的一種，和嚼檳榔、抽菸、喝酒等習慣有關，好發者為50歲以上男性，普遍健康意識不足、自主健檢比例低，但是家中經濟支柱，患病影響甚大；若及早就診、盡快治療，其實早期頭頸癌的治療比慢性病更簡單，呼籲民眾應更具備病識感。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

宜蘭50多歲老菸槍（示意圖，非本人）喉嚨痛以為是感冒，沒想到是咽癌，接受治療後半年內康復。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭50多歲老菸槍（示意圖，非本人）喉嚨痛以為是感冒，沒想到是咽癌，接受治療後半年內康復。圖／羅東博愛醫院提供

癌症 醫師

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