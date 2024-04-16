山豬生前與「不死癌」對抗 醫曝：確實狀況較為罕見

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，享年38歲，過去曾上節目上談與紅斑性狼瘡對抗的歷程。根據經紀人代家屬發布聲明指出，山豬上周感冒未癒，經入院診斷肺炎，併發敗血性休克。醫師表示，紅斑性狼瘡患者女性是男性10倍，山豬的案例相對少見，建議民眾家中親戚若有「自體免疫疾病」，可到風濕免疫科就醫追蹤。

紅斑性狼瘡也被外界稱做「不死的癌症」。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，紅斑性狼瘡是長期慢性疾病，但近年來醫學進步，大部分都能獲得妥善控制，患者還是可以生育、工作，進行日常生活。但每個人身體、營養狀況不同，因為疾病加上藥物控制關係，會讓免疫力降低，因此要特別注意避免細菌感染。

高醫大附設中和醫院過敏免疫風濕內科顧問醫師蔡文展指出，紅斑性狼瘡過去是「發病5年內死亡率9成」的疾病，但近年已是「發病10年內存活率9成」的疾病，顯示醫療已經相當進步；但確切的病理仍待研究，目前可知與「基因」是相當重要的病因，同時環境因素則是誘發的關鍵，像是紫外線以及壓力。

「紅斑性狼瘡女性患者是男性患者的10倍。」蔡文展表示，像是山豬這樣男性的患者其實相當少見，而患者大多數發病時都在「生育年齡」20至40歲左右，但也有部分患者幼時就發病。

葉國偉指出，因為感冒而導致的敗血性休克，確實較有可能發生在紅斑性狼瘡患者身上，常見的細菌項是沙門氏菌、金黃色葡萄球菌，一般人輕微感染可能就是拉肚子，但紅斑性狼瘡患者抵抗力不好，細菌容易侵犯到「血液」，導致全身多重器官衰竭。

「紅斑性狼瘡患者發燒送醫，第一步就是打抗生素。」葉國偉表示，由於患者因為用藥關係，本身容易受到病毒、細菌感染，擔心發燒是感染導致，後續病情恐怕快速變化，因此會趕緊施打抗生素儘快趕走外來病原體。

蔡文展則說，紅斑性狼瘡會導致患者免疫系統無差別攻擊自體器官，且8成會攻擊腎臟，因此最常見用類固醇壓制免疫活動，同時也建議患者夏天到了，要注意防曬，不要日夜顛倒，減少生活壓力；最重要是「按時吃藥」，由於類固醇會導致月亮臉、變胖等等，女性患者大多不愛使用，但控制紅斑性狼瘡最重要就是類固醇。

蔡文展也提醒，紅斑性狼瘡並非身體帶有基因就會發病，但民眾家中親戚若有自體免疫疾病，自己務必提高警覺，建議到醫院免疫風濕科檢驗，確認是否帶有自體抗體，並且注意日常生活，才能降低疾病對健康造成的威脅。