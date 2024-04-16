酷航首架E190-E2客機抵星 機隊將引進9架E190

新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空酷航，於新加坡樟宜機場迎接其首架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機。首架交付抵達新加坡的客機名為 Explorer 3.0，是酷航所引進九架全新 E190-E2客機中的第一架。第二架客機計畫在四月底抵達，其餘七架預計將在2025年底前逐步交付。

第一架 E190-E2客機4月11日在巴西聖若澤杜斯坎波斯的Embraer製造工廠交付給酷航。該客機4月12日從巴西出發，航程中進行了幾次加油停靠，於下午飛抵新加坡，並接受國際禮儀的水炮洗禮儀式致敬。

酷航為新加坡航空集團旗下的低成本航空公司， 2012年6月成立，2017年7月與欣豐虎航 Tigerair正式合併，以酷航 Scoot單一品牌營運，開啟拓展版圖的新篇章。酷航至今已搭載超過8,200萬名乘客，擁有超過50架飛機的機隊，其中包含以廣體客機著稱的波音787夢幻客機，以及單走道的空中巴士A320系列。