小琉球三潮間帶 7月1日起收海洋保育費60元

為減輕小琉球旅遊人潮對生態造成負擔，屏東縣政府繼公告島上5處潮間帶劃設為自然人文生態景觀區後，其中杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶列為保育示範區，除限制管控同時間進入人數外，從今年7月1日起收取每名遊客60元海洋保育費，專款用於維護自然生態資源及復育等，期待觀光及生態並存，永續發展。

屏東縣政府今年4月1日與交通部會銜公告「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，範圍包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞5處潮間帶，依發展觀光條例第19條規定，「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，並決定循霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪收費導覽模式，7月1日起收海洋保育費，成為全台首個收觀光保育費的離島鄉鎮。

縣府海洋及漁業事務管理所指出，依縣府委託中山大學海洋事務研究所特聘教授張水鍇2023年調查杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶結果，生物（大型底棲無脊椎動物）密度為2014年的43%，相較於2020年提高12%，雖穩定回升，但速度緩慢。

縣府表示，近幾年生態和棲地基礎環境都受負面衝擊，要恢復過去水準還有很長的一段路，需政府持續投資及民間協力，加強遊客和業者的管理及教育，生態方面則需持續監測與復育。

屏東縣府進公告杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶為保育示範區，規定同一時間進入各潮間帶以300人為限，且僅能行走在規畫路線，每年12月1日至隔年3月31日為休養期，禁止所有人進入；4月1日至6月15日為繁殖期，夜間8時至隔日清晨5時也禁止進入，6月16日至11月30日可從事夜間導覽解說，但需以紅光燈進行。

屏東縣府表示，7月1日起進入該三處潮間帶，每人收取60元海洋保育費，費用專款專用於永續經營與維護自然生態資源及環境，包括宣導觀光保育觀念、辦理觀光保育教育解說，或管理人員相關訓練、調查及復育自然生態資源、其他有助推動自然生態保育工作等。

一路以來用鏡頭紀錄「小琉球海洋志工隊」成軍至今歷程的洪桂蓮說，這幾年發現魚群慢慢回流聚集好現象，她也經營民宿，許多業者將「潮間帶導覽」含括在套裝行程，導致產生抱持「加減去看看」遊客，收取保育費，讓真正對潮間帶生態保育有興趣的人，將美好環境傳承給後代。