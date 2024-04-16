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感謝醫護人員 14國家森林遊樂區醫護5月免費進場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
大雪山國家森林遊樂區。林業及自然保育署提供
大雪山國家森林遊樂區。林業及自然保育署提供

為感謝全國第一線醫護人員辛勞付出及專業貢獻，衛福部和農業部林業及自然保育署合作，今年5月1日至31日推出國際護師節優惠活動，凡屬「醫療法」第10條規定的醫事人員持相關證明文件者，即可免費進入太平山等14處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林保署指出，14處森林遊樂區如太平山、東眼山及大雪山，欣賞壯闊的雲海，讓淨白的雲霧洗滌身心；內洞、八仙山、滿月圓、奧萬大與雙流，沉浸溪流與瀑布交織的美景，讓水聲與負離子平復心情；拉拉山、阿里山與藤枝內樹木筆直高聳的林間步道走走，仰望大樹，努力伸展全身的肌肉，讓大自然來為我們充電與增強信心。

此外，到墾丁去拜訪銀葉板根，去知本走一圈花見百草園，以及到池南來趟哈崙林業巡禮，體驗不同的森林樣貌與林業文化。

林保署表示，醫事人員堅守國人的健康，以精湛的知識與技術，長年付出愛心與耐心，提供專業醫療服務；林業保育署特別與衛福部共同規劃長達1個月的護師節專屬優惠，希望在仍需排班輪值維持醫療體系正常運作的同時，運用台灣森林遊樂區優質的環境，讓勞苦功高的醫事人員們身、心、靈都能更健康。

大雪山 太平山 森林遊樂區

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