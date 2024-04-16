人走茶涼？他參加表哥婚禮被當婚宴蟑螂「直接趕走」 網心寒直呼：太誇張

日前有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，他表示，最近遭近親當成婚宴蟑螂的經過，表示內心很受傷，引發網友熱議，紛紛表示「很誇張欸！」

原PO透露，這位近親是媽媽那邊的親戚，這位近親長輩待他很客氣，但跟平輩及晚輩則是遇到不打招呼、不冷不熱的那種關係，有一天收到近親長輩來電說他兒子要結婚，問看能不能參加？原PO心想因媽媽往生時他們也有來，禮金部份就用他們當時包的白包金額雙倍回禮。

原PO表示，那天去到北市某婚宴會館，大約11:30幾乎快滿座，他一進去招待人員過來安排座位，因都滿了就被安排坐在最角落的位置，但他不以為意。

結果才坐不到10分鐘，好幾位婚禮招待一起走過來問他「不好意思喔！先生因為今天X府的人都不知道你是那位先生，你有來錯會館嗎？」

此時原PO一頭霧水表示「電話中跟我講的就是這邊啊！」他本來想拿出囍帖證明，但招待人員卻說「有確認過，他們不認識你喔，不好意思！要請你離開喔。」

原PO指出，這時大家都在看著他，他想就算搞錯，也很難待下去了，於是他就不理會那些招待人員，直接走到主桌去，對那位近親長輩說「有事，我先走了。」

當下原PO原想表明自己「不是婚宴蟑螂，你們不要那麼過份」，但現場大家都很尷尬，心想反正自己都已經回禮了，往後也可以不必互相來往了。

時代的演變親戚關係早就越來越淡了，別人的場也不太好生氣，說完他就立馬離開了，事後的道歉電話他一通都不想接，紅包也不想要回來了，只是想做一個人情了結而已，心想媽媽已往生，那邊的親戚要不要來往看緣份吧！

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「我會去收紅包的禮桌那裡，收回我紅包」、「該去把紅包收回來，順便請他們下次再結婚就不用邀了」、「大家都在看的當下，應該要拿回紅包，讓大家知道你是有付錢的」、「應該連禮金都要回來的」、「有夠誇張，是我就會去把紅包收回來」、「誇張！有沒有給人家收紅包都不知道」、「哇，太誇張的對方」。

也有不少網友回應「看樣子你是表哥，是的話，平輩不認識也太誇張了」、「哇賽！是宴客場地很高級嗎？我沒聽過婚宴趕人的耶，而且你直接到主桌表明身分，表示新人（接待）根本沒有問清楚吧？太扯了，可以斷了」、「好扯，這個應該算是表兄弟姊妹吧？主家太離譜了，婚宴蟑螂是沒包紅包去蹭吃蹭喝的，你有包欸，就算不認識，人家客人有包紅包就好了啊，這種親戚不往來也好」。