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嘉義華泰名品城3萬坪空間概念曝光！第一期2028年見客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店3D圖。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店3D圖。圖／華泰名品城提供

GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義再展店，華泰名品城嘉義店位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，距離嘉義高鐵站不到200公尺，場總占地面積近100,000平方公尺（超過3萬坪），共分為三期開發，預計於2025年動工。第一期開發量約可達33,000平方公尺（近萬坪）， 第一期商場預計2028年正式營運，今天也首度曝光嘉義華泰名品城Outlet 3D概念圖。

華泰大飯店集團副董兼執行長陳炯福指出，繼2015年桃園華泰名品城開幕後，我們就一直再找下一個據點，高鐵嘉義站特定區這個點我們找了10年。

從嘉義高鐵站步行到嘉義華泰名品城基地約5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程。延續桃園華泰名品城的露天概念，嘉義據點將以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心。結合零售、餐飲、休閒娛樂，並設置展演空間，以吸引海內外旅客造訪，進而推動在地經濟、文化發展，創造更多就業機會。

華泰名品城董事長梁曙凡表示，華泰大飯店集團跨足零售產業即將邁向第9年，經過3～4年的謹慎評估，選址在此是因為看中這裡的可塑性與無限可能，嘉義縣擁有豐富的文化底蘊、世界級自然景觀及國家級場館，目前每年平均可吸引超過300萬海內外遊客專程造訪。

未來配合六大產業園區的開發，可補足此區大型商場的缺乏、人口紅利的日常生活需求，有效吸引嘉義縣市、鄰近的彰化、雲林、北台南客群前往消費，本案場鄰近海內外旅客必訪的「故宮南院」、親子客最愛的「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」及享譽國際盛名的「阿里山國家森林遊樂區」。

而為滿足及擴充未來「嘉義科學園區」移入人口日常生活機能，華泰名品城嘉義店，將打造新型態嘉義生活聚落，並積極串連在地觀光資源與藝文活動，活絡地方經濟繁榮，延長在地客及國際旅客在此停留時間。

GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店3D圖。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店3D圖。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店3D圖。圖／華泰名品城提供
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嘉義 華泰名品城 高鐵

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