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46歲男胰管癒合不全又長期應酬喝酒 導致慢性胰臟炎反覆腹痛

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林德福醫師表示徐姓病患胰管癒合不全又長期喝酒，導致慢性胰臟炎發生。圖／大千綜合醫院提供
林德福醫師表示徐姓病患胰管癒合不全又長期喝酒，導致慢性胰臟炎發生。圖／大千綜合醫院提供

46歲徐姓男子多年來因工作應酬常喝酒，不時因腹痛到鄰近醫療院所打止痛針，不痛後又繼續喝酒。日前他因左上腹再次疼痛，打止痛針也無法緩解，緊急到大千綜合醫院急診，電腦斷層檢查發現他的胰臟周圍發炎、胰管擴張且胰臟尾部有胰管內結石，診斷為慢性胰臟炎；經內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療後，順利緩解腹痛，病患也表示日後不敢再喝酒了。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，個案本身有罕見的胰管癒合不全，也就是胰臟發育異常。一般來說，胰臟在發育過程會由兩個胰管融合成一個完整的胰管，主胰管經由大乳突進入十二指腸；但少部分人的融合過程未完成，導致主胰管經由小乳突流入十二指腸，大多數情況不會有症狀，但有少部分病人會出現慢性胰臟炎。其實，慢性胰臟炎最常見原因就是酗酒，少數是因是胰管癒合不全、囊狀纖維症及某些自體免疫性疾病。徐姓病患不僅胰管癒合不全，加上長期喝酒，因此罹患慢性胰臟炎的機會相對高出許多。

他指出，慢性胰臟炎治療方式包括藥物治療、內視鏡治療、外科手術。徐姓病患這次是以內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療，從小乳突開口使用氣球擴張主胰管的開口，再以取石氣球將胰管結石拖至十二指腸，讓結石自行排出，最後放置胰管支架來減輕胰管內壓力，順利解決病人多年的疼痛問題。

林德福提醒，預防慢性胰臟炎最重要的還是戒酒，否則會如同徐姓病患狀況一樣，反覆的腹痛纏身，甚至止痛針都無法緩解，飽受疼痛之苦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林德福 腹痛

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