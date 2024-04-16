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省力又好騎！信義區出現Ubike電輔車他讚爽度滿分 網提醒注意一關鍵
日前有一名網友在臉書社團「信義區三兩事」上發文表示，他近日早上在家門前的公園，發現有一輛從桃園跨區來的Ubike新車，好奇就試騎了一下，感覺就像從台鐵普通車升級到高鐵的爽度，於是上網發文分享他的經驗，引發網友熱議。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「票價也從區間車的價格升級到高鐵的價格」、「這種電動Ubike應該是用腳踏時也會產生電力，電力足夠時就可依電動行駛」、「這是電動的Ubike，費用跟一般的Ubike不一樣喔」、「電輔車，找座山騎上去，感受更明顯」、「電動的費率比較高噢」。
有同樣騎過的網友表示「電動的Ubike桃園就有，30分鐘$20元，昨天兒子才從車站騎回家（楊梅區）」、「在北部我只騎過一次，外縣市有我騎過好幾次，它起步騎起來是很輕鬆，費用比較貴一點」、「因為外縣市比較多上坡路段，台北都平面沒阻力，不過還是希望台北有，但收費希望調整」。
也有其它縣市的網友回應「人多路小的雙北不適合騎，騎行速度快對行人危險，比較適合郊區使用，我知道的是苗栗到台中海線火車站都可以租借，可以去嚐鮮」、「電動自行車，各縣市慢慢都有了」。
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