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健康你我他／飲食「以黑養黑」 早晚梳髮百下

聯合報／ 文／添翔（桃園市）
全家人陪我一起「以黑養黑」，吃黑吃麻、黑豆，助頭髮更烏黑。圖／添翔提供
全家人陪我一起「以黑養黑」，吃黑吃麻、黑豆，助頭髮更烏黑。圖／添翔提供

60歲後我的頭髮常成為別人讓座的識別指標。攬鏡自照，髮色由烏黑油亮邁向灰白夾雜，髮量逐漸稀疏，我不在意臉上的法令紋、抬頭紋，卻無法接受「禿頭」出現在我的辭典中。

再看看另一半，長髮黝黑濃密，兩人站在一起不登對也就罷了，外人還誤以為我是老少配。先天的遺傳基因我無力對抗，後天努力保養、預防，相信可以延緩惡化，甚至逆轉勝。

小我幾歲的連襟，有一頭烏黑濃密頭髮，他常食用黑豆、黑芝麻，我也依樣畫葫蘆，全家人陪著我一起「以黑養黑」。隔壁鄰居稍長我幾歲，看起來比我年輕，以為是染髮效果，閒聊才知道他每天早晚用牛角梳梳髮一百下，十幾年未曾中斷，我聽了如獲秘方，立刻著手執行。

我也調整了洗髮方式，以前是不到又油又癢的境界，我不會洗頭，一旦要洗就用指尖賣力的抓，抓完用熱水沖洗，似乎如此才洗得乾淨舒服，殊不知我在殘害頭髮與頭皮。現在是天天洗頭，使用成分天然的洗髮精，指腹輕輕按摩頭皮，溫水洗淨，再用純棉的毛巾吸乾，除非天氣寒冷，儘量不用吹風機吹乾。

此外，均衡飲食、作息正常、遠離菸酒與適度的紓壓，都有助於頭皮的健康與頭髮的生長，「盡人事，聽天命」是我挽救頂上危機的策略，持之以恆執行，禿頭就不會是我的夢魘。

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