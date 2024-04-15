促使企業保障人權及環境 民團籲啟動永續盡職調查立法

為協助企業遵循國際標準人權規範，經濟部近期公布「台灣供應鏈企業尊重人權指引」草案，民團認為，目前草案仍有許多不足之處，光靠軟性的指引，無法真正促使企業落實對人權及環境的保障，強制性的人權與環境盡職調查立法有其必要及急迫性，呼籲經濟部應盡快啟動立法程序。

因應歐盟「企業永續盡職調查指令（CSDDD）」，確保企業營運不會人權及環境有不利的影響，包含不能剝削勞工、製造汙染等，否則企業恐面臨處罰及求償，目前許多國家已實施或進行相關立法，我國經濟部本月初也訂定台灣供應鏈企業尊重人權指引草案，作為企業推動永續盡職調查的參考依據，以強化台灣企業於全球市場競爭力、吸引更多國際合作夥伴及投資者。

台灣跨國企業監察、環境權保障基金會、環境法律人協會、綠色和平東亞分佈台北辦公室、外籍漁工人權組織、台灣青年勞動九五聯盟、台灣勞動者協會、台灣人權促進會、地球公民基金會等公民團體，今天發布聯合聲明，雖肯定經濟部訂定指引，但認為目前的草案仍有許多不足之處。

像是嚴重缺乏環境及氣候相關內容、國家申訴機制說明過於簡略、草案缺乏本土案例，有關利害關係人溝通、受害者救濟措施與資訊揭露等要求不夠具體及完善。民團認為，經濟部應參考國際最佳範並修正草案，提出最完善的指引。

民團表示，目前全球國際組織、政府與非政府組織，均已了解道光靠軟性的指引，無法真正促使企業落實對人權及環境的保障，強制性的人權與環境盡職調查立法有其必要及急迫性，未來若要和歐盟進行貿易，就需落實高標準的人權與環境盡職調查。

民團呼籲，面對快速發展的國際立法潮流，經濟部應即刻啟動立法程序，才能跟上國際貿易新的永續全球標準，履行台灣人權與環境的國際責任。