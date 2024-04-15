三六九山莊重建工程沿途砍樹惹議 雪管處：難以避免

雪霸國家公園耗資逾億元重建海拔3150公尺高的三六九山莊，號稱打造五星級山屋，預計明年6月完工，但施工廠商為了運送建材，沿雪山主峰線步道旁架設運輸軌道時，沿途砍樹，遭外界質疑有破壞生態之虞；對此，雪霸國家公園管理處表示，軌道路線採對生態環境衝擊較小路線，工區障礙木須適度移除，難以完全避免。

三六九山莊為使用超過50年的老舊破損山莊，近年因應山林開放政策，為提升登雪山遊客住宿品質，內政部國家公園署斥資1億零800萬元，110年起動工重建。新建物高度約9公尺、2層樓鋼骨建築，室內空間有多功能大廳、玄關、醫療辦公室、廚房、乾燥室、衛浴、戶外景觀露台，以及住宿空間共10間12人房，總床位數達120床，還有自炊區、男女廁所和機電室等。

內政部國家公園署指出，三六九山莊位於高山地區無道路可通達，工程建材運輸是最大難題。因建材數量約1650噸，數量龐大，無法採行直升機吊掛運輸建材，原規畫優先採索道進行，但工程經多次招標一再流標，最後檢討招標作業時，才開放材料運輸方式不限索道，軌道運輸也可。

雪管處副處長許嘉祥表示，三六九山莊重建招標曾流標11次，好不容易才順利發包，營造廠商選擇軌道運輸，目前工程進度還在材料搬運，預計明年6月完成施工完成。