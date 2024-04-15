國家公園署：重建三六九山莊 運建材採衝擊較小路線

媒體報導，雪霸國家公園為重建「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉。國家公園署今天說，因建材無法採直升機吊掛，施工廠商才採單軌軌道運輸方式辦理，且採對生態環境衝擊較小的路線規劃。

媒體報導，雪霸國家公園要重建海拔3150公尺高的山屋「三六九山莊」，規劃明年底完工，但營造單位為運送建材，從雪山主峰線大水池登山口，一路沿著步道旁蓋運輸軌道，經過台灣冷杉林區更沿途砍樹，粗估上千棵逾百年冷杉已被砍伐。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，雪霸國家公園的三六九山莊已使用超過50年，近年因應山林開放政策，提升登雪山遊客住宿品質，從民國110年起動工興建，山莊材料運輸施工廠商，採用單軌軌道運輸方式辦理，軌道工程路線採對生態環境衝擊較小的路線規劃。

國家公園署說，同時也會同林業保育署台中分署進行路線勘查；施工布設需考量地形坡度及轉彎半徑等因素，因此針對軌道工區障礙木須適度移除，難以完全避免，選線過程中須移除的障礙木，都依規定辦理伐除申請及現勘，伐除後也經過林業單位查驗確認。

核准的障礙木伐除樹種，國家公園署表示，包含台灣二葉松、台灣華山松、台灣赤楊、狹葉高山櫟與雜木及小部分台灣冷杉等總計806株，立木材積60.32立方公尺。

國家公園署說，伐除的障礙木都留置於現地，作為生物棲息利用，可提供各種生物微棲地及重要的營養源。雪管處刻正依契約規定辦理三六九山莊興建工程，未來待工程完工時，將與林業單位評估研議後續植樹復原等作為，以維護雪山地區豐富生態環境。

三六九山莊位於高山地區，沒有道路可通達，國家公園署指出，建材數量約1650噸重，數量龐大，且國內並無私人直升機機構可承接吊掛業務，因此無法採行直升機吊掛進行建材運輸。

另外，國家公園署說，本案經函請行政院環保署函示認定，非屬「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定的項目，雪管處依國家公園法施行細則規定，辨理預先評估環境影響，並經內政部核准在案；另外簡易水土保持作業也遵照相關規定辦理。