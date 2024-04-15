全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

糖尿病是台灣國人十大死因之一，根據衛福部國健署統計，平均每4人就有1人處於糖尿病前期，成為高風險對象。國健署提醒，一般健檢若發現血壓、空腹血糖值、三酸甘油脂，這3項數據異常，應提高警覺，盡快尋求專業醫事人員的幫助，並積極改善不良生活習慣，以降低三高慢性病的發生風險。

「全台每4人就有1人處於糖尿病前期。」國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上國人三高（高血壓、高血脂、高血糖）盛行率分別為26.8%、25.6%及11.1%。

國健署指出，糖尿病初期往往沒有明顯的症狀，通常要等到出現「多吃、多喝、多尿或體重減輕」時，才發現已經罹患糖尿病，若血糖長期控制不好，將導致心血管疾病、腎臟病等合併症的發生，進而影響民眾日常生活起居及工作。

國健署長吳昭軍說，一般健康檢查都有包含血壓、血脂及血糖檢測，若是發現三高異常（血壓≧130/85mmHg、空腹血糖值≧100mg/dL、三酸甘油脂≧150mg/dL），應盡快尋求專業醫事人員的幫助，並積極改善不良生活習慣，以降低三高慢性病的發生風險。

為避免國人有罹患慢性病風險而不自知，國健署設置「慢性病風險評估平台」。只要將健康檢查結果輸入至「慢性疾病風險平台」（ https://cdrc.hpa.gov.tw/ ），透過平台試算出高、中、低的風險警示，協助民眾及主要照顧者可以更了解自己罹患慢性病的風險，及早尋求專業醫事人員協助，控制好血糖，並透過改善不良健康習慣來預防糖尿病等慢性病發生。

民眾可以利用國民健康署提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次免費預防保健服務，或者是職場提供的勞工健檢，甚至於自費檢查等，了解自己的健康狀況。

吳昭軍表示，糖尿病前期是指空腹血糖值介於100-125mg/dL的情形，通常沒有症狀，需要透過血液檢查才能確認。但糖尿病前期是可以逆轉的，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。

血糖管理對糖尿病人相當重要，避免後續血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。吳昭軍說，若是發現血糖異常且有以下任2項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表已有代謝症候群。全台逾2400家的全民健保代謝症候群防治診所，專業醫事人員特別指導及提供個人化危險因子管理，幫助民眾掌握血糖變化與其他不良因子，同時配合健康的生活型態，以有效控制代謝症候群並且避免糖尿病及後續合併症的發生。