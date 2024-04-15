盼與吳崢面對面交流 統神：希望他放下發言人包袱「我願意道歉」

藝人黃子佼被爆出購買未成年性影像遭緩起訴，統神日前因此事發言惹議，甚至與民進黨發言人吳崢、議員苗博雅爭論，統神、苗博雅今同場接受媒體人周玉蔻專訪。統神也表示，希望與吳崢當面談談，他也會和吳崢道歉，但可能「民進黨發言人包袱太重。」

今天三人在節目氣氛比未有太多火藥味，但統神在節目中坦言，確實沒有了解事情來龍去脈，就直接評論，事後他也有道歉，但對於吳崢說他「毛骨悚然」真的無法接受。周玉蔻也問他，是否願意跟吳崢像今天當面聊聊，統神也說沒問題，其實只是希望吳崢能對這句話向他道歉。

統神事後受訪表示，作為平民、直播主，跟粉絲聊天而已，結果被燒成這樣，因為他去參加國民黨演講，如果今天沒有去自己也不會被吳崢攻擊，「真的很無奈」，本來自己5月國民黨有邀他演講，他也不去了，未來不會參加任何政黨活動，希望吳崢向他道歉，「但可能他民進黨發言人包袱太重了」並強調自己現在沒有包袱，跟誰都能道歉。

苗博雅則緩頰，「其實吳崢是統神的粉絲」，不認為因為吳崢，統神才失去代言，公眾人物講出去的話外面人要怎麼解讀都要概括承受，兩者之前認知也有點不同。建議統神可以趁這個機會帶家人去散散心，未來也希望他能加強宣導這類型影片不合法，宣導正確觀念，重新建立形象。