與苗博雅同台交鋒...統神認這幾天失眠 自曝與妻吵過離婚

藝人黃子佼被爆出購買未成年性影像遭緩起訴，統神日前針對此事發言惹議，甚至與台北市議員苗博雅爭論，最終被感化臉書發文道歉，苗也被譽為「新戰神」，後續還是有些隔空較勁，兩人今同場接受媒體人周玉蔻專訪，引起各界矚目，一開播就吸引破千人上線觀看。

今天節目開播，苗博雅、統神兩人都因交通問題耽擱，節目約開播3、4分鐘才相繼上電台，兩人分別坐在周玉蔻兩邊，三人一開始溝通都相當理性，統神也稱，受到這個風波這幾天有點失眠，但自己經紀人妻壓力比較大，後來有罵他，甚至夫妻曾吵過離婚。

節目中周玉蔻也教育統神不應該脫口而出講那些話，「等等你一定要鞠躬一百次！」統神也直言「好、好、好！」，三人談到黃子佼事件，統神也直言，自己一開始以為是A片網，後來才發現是偷拍網，周玉蔻問統神，「你現在覺得黃子佼可不可惡」，統神回「可惡啊。」，周玉蔻說，「你前面講的話是錯的很嚴重」、「所以你錯了。」

統神解釋，是因為媒體斷章取義他也沒有怪苗博雅，卻遭周玉蔻反嗆，35歲的人說個道歉有什麼難，「什麼都說斷章取義，變成你的藉口」。

而網友在直播留言也相當踴躍，開播半小時已超過5千人觀看，有網友也為統神加油打氣，也有人提醒「有小孩還講一堆三字經」、「現在的你讓我毛骨悚然」，留言區討論相當踴躍。