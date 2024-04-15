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暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

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暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來一周天氣預報。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣預報。圖／中央氣象署提供

今天有道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，不過，中央氣象署表示，會讓台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，今天白天溫暖偏熱，各地高溫普遍都可以來到30至34度，尤其南部近山區會更高一些，有機會達到36度左右或以上，外出注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約23至25度。

此外，金門馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。中央氣象署發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

空氣品質部分，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，汙染物稍易累積；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象署表示，明天、周三位於台灣北部海面的鋒面，其結構仍較差，不過台灣附近水氣還是稍多，大台北、東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

周四鋒面結構好轉並往台灣陸地接近，水氣增多、降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

周五至周日水氣仍多，各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

明天、周三金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

22日至24日鋒面在台灣附近，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；春季天氣變化快速，不確定性高，留意本署發布之最新天氣預報。

今天有道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨。本報資料照片
今天有道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨。本報資料照片
今天白天溫暖偏熱，各地高溫普遍都可以來到30至34度，尤其南部近山區會更高一些，有機會達到36度左右或以上。記者林伯東／攝影
今天白天溫暖偏熱，各地高溫普遍都可以來到30至34度，尤其南部近山區會更高一些，有機會達到36度左右或以上。記者林伯東／攝影

氣象署 金門 馬祖

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