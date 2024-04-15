北高直達車 台鐵6月26日起增4班

去年中秋連假收假日，高鐵台中站排隊人潮排到站外，國內高鐵、台鐵疏運引發關注。台鐵公司昨證實，六月廿六日將改點，加開四班台北往返高雄間停站少、行駛時間四小時內的直達列車，以及周五、周日加開一班台北往返台中直達班次。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，交通部每年都會針對運輸需求進行檢視、班表調整。去年中秋連假，高鐵台中站出現排隊人潮，彰化站也排隊約二千人，觀察後續幾個連假都有加開台中到台北的班次，乘載率也達五成以上，凸顯西部幹線軌道運輸運能需求，因此規畫六月廿六日改點。

台鐵公司副總經理劉雙火解釋，目前西部幹線停站數較少的直達列車，台北與高雄間的行駛時間在四小時內，六月廿六日改點後，將加開四班台北往返高雄停站直達車，停靠站點包含板橋、台中、嘉義、台南，以及周五、周日加開一班台北往返台中直達車，停靠站點僅有板橋，盼提升部分東部幹線運能及符合西部幹線市場需求，與高鐵互補、擴大軌道運輸，滿足旅客需求。

台鐵公司目前陸續淘汰舊型、故障率較高的莒光號，以提升車輛妥善率，台鐵新購的五十組、共六百輛自強號列車ＥＭＵ三○○○○型，已有四十七組交車，預計八月全數交車完畢、年底全數投入營運，相較二○二○年自強號的運能，預估可再提升百分之四十。