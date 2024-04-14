台灣地震頻繁 慈濟辦比賽推動「環境教育與防災知識」

台灣及全球正面臨氣候變遷所威脅，人為環境污染、海洋垃圾與塑膠氾濫等，加重災害所帶來生命財產的損失與衝擊。為此，慈濟基金會推動「環境教育與防災知識」今天更舉辦第三屆的「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，讓大家對全球暖化、極端氣候的議題更加關注，也藉由寓教於樂的方式讓全民防災意識及環境教育的素養提升。

台灣頻受地震、颱風、大雨、土石流等天然災害影響，以及氣候變遷因素、人為環境污染、海洋垃圾與塑膠氾濫等，加重災害所帶來生命財產的損失與衝擊。

顏博文表示，種種警訊顯示，地球崩壞的速度比我們以為的還要快，因此推動全民「環境教育與防災知識」的腳步刻不容緩，今年是第三屆的PaGamO比賽，參與的學校、班級越來越多，而海外參與的國家也增加，希望透過PaGamO的比賽，讓大家對全球暖化、極端氣候的議題更加關注，此外，也藉由寓教於樂的方式讓全民防災意識及環境教育的素養提升。

「幫你優」創辦人葉丙成表示，與慈濟合作防災的電競比賽來到第三年，不僅愈來愈多人參加，甚至推廣海外，把台灣教育影響力輸出到其他國家，讓人非常欣慰。

葉丙成說，全台有300多萬的孩子在PaGamO平台上，每周在PaGamO平台上使用的人數超過20多萬人，又以5至8年級生居多，這四個年級的學生，全台約80萬人，也就是說每周有四分之一的中小學生在使用PaGamO平台，也讓我們思索可以讓這個平台多做哪些事情？

教育部資訊及科技教育司高級分析師裴善成表示，電競賽體現測試學生、師長、親子對於環境教育跟防災教育的知識，延續了線上教育、線下體驗互動及生活，希望透過電競過程引起師生們的興趣，持續增加環境教育、防災教育的相關知識，在十二年國教課綱，包括環境教育跟防災教育的並且透過我們各縣市的環境及防災教育輔導團，可協助老師開發相關的教材及資源。

以「教育接軌科技，用遊戲翻轉學習」，讓環保防災知識突破時間、場域空間的限制，用最貼近生活的「電競遊戲」方式，學習省水、省電、防災，愛護自然資源、永續環保等，在日常生活中發揮行動力，實踐愛地球的理念。慈濟基金會、幫你優、環境部以及教育部資訊及科技教育司的跨界合作、公私協力，結合 PaGamO 線上遊戲化學習系統平台、民間慈善環保團體及政府推動政策等各方力量，全面強化學生環境素養、全面提升學生防災觀念。

慈濟基金會表示，期望透過線上教育、線下體驗、互動學習與生活實踐的過程，傳達環境教育相關的知識、態度等，進一步落實具體環保防災行動，藉由答題中吸收豐富的環保防災資訊，融⼊電競遊戲，建立全民對環保與防災的正確知識、技能、態度及價值觀。

第三屆「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」4月14日上午在慈濟臺北分會舉辦國際盃全球總決賽，包含全台北、中、南、東及海外美國、馬來西亞進行連線競賽，參賽選手涵蓋臺灣各縣市盃入選的學生及社會人士，親、師、生透過全民運動般電競遊戲方式，展現學習環保防災知識成果。最終，小六以下組別的新北市文德國小張哲瑋，以及高雄市鳳山高中郭宇珊，兩位學子雙雙將冠軍殊榮留在台灣。