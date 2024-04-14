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尋找下一代發明家！James Dyson學生設計大獎報名開跑 首獎獎金120萬
是工程師也是發明家的Dyson創辦人James Dyson，不只在產品上不斷創新，也早在2002年即成立James Dyson基金會，鼓勵有抱負的工程師和問題解決者，運用他們的知識並開發新方法以科技改善生活，除了透過捐款、在英國成立Dyson設計工程學院之外，更從2005年起每年舉辦「James Dyson設計大獎」，鼓勵工程和設計相關學系的學生，提出解決現實世界問題的新穎發明，致力培育下一代發明家。
近年，Dyson更於上海成立「戴森創想實驗室」，為當地中小學生提供學習工程科學知識、體驗工程科學魅力和開展創造發明的空間，現場透過Dyson現有產品設計了數個科技互動裝置，將「風車」、「氣流」、「氣旋」等概念變得淺顯易懂，每週也會開設相關主題課程，包括馬達工作坊、原型機工作坊等讓孩子們在上課後立即動手創作，另外也提供線上課程、直播課程等，讓其他偏遠地區的學生也能輕鬆加入學習行列，希望激發學生的創新潛能，培養青少年的發明家精神和思維。
而台灣的大學生們腦中若有滿滿創意想要解決日常生活中面對的困難，即日起至7月17日還有機會提交申請資料報名今年度的James Dyson設計大獎比賽，國際冠軍和永續獎獲獎者將獲得30,000英鎊的獎金，而在競賽舉辦的30個市場中，每個地區的獲獎者也將獲得5,000英鎊的獎金。截至目前為止，James Dyson設計大獎已頒發獎金給全球超過400位青年發明家，且有超過7成的國際得獎者持續進行研發，並將其得獎作品商業化。
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