尋找下一代發明家！James Dyson學生設計大獎報名開跑 首獎獎金120萬

是工程師也是發明家的Dyson創辦人James Dyson，不只在產品上不斷創新，也早在2002年即成立James Dyson基金會，鼓勵有抱負的工程師和問題解決者，運用他們的知識並開發新方法以科技改善生活，除了透過捐款、在英國成立Dyson設計工程學院之外，更從2005年起每年舉辦「James Dyson設計大獎」，鼓勵工程和設計相關學系的學生，提出解決現實世界問題的新穎發明，致力培育下一代發明家。

近年，Dyson更於上海成立「戴森創想實驗室」，為當地中小學生提供學習工程科學知識、體驗工程科學魅力和開展創造發明的空間，現場透過Dyson現有產品設計了數個科技互動裝置，將「風車」、「氣流」、「氣旋」等概念變得淺顯易懂，每週也會開設相關主題課程，包括馬達工作坊、原型機工作坊等讓孩子們在上課後立即動手創作，另外也提供線上課程、直播課程等，讓其他偏遠地區的學生也能輕鬆加入學習行列，希望激發學生的創新潛能，培養青少年的發明家精神和思維。