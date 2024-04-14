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作伙來打拳、戰勝巴金森 醫師呼籲病友規律運動、用藥

聯合報／ 記者李樹人／即時報導
巴金森氏症是神經退化性動作障礙疾病，神經內科醫師齊聲鼓勵病友應多運動，多至戶外參與社交。圖／高雄聰動成長協會提供
巴金森氏症是神經退化性動作障礙疾病，神經內科醫師齊聲鼓勵病友應多運動，多至戶外參與社交。圖／高雄聰動成長協會提供

每年4月11日為世界巴金森日，為提升國人對於巴金森病的認知，鼓勵患者積極走到戶外，台灣動作障礙學會、高雄聰動成長協會於今天（4月14日）在高雄國立科學工藝博物館舉辦「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動，在教練帶領下，超過150名病友及家屬一起練習著太極拳，舒展肢體，在陽光下流著汗，每個人開心擺動身體。

台灣動作障礙學會理事長林靜嫻醫師表示，巴金森病是一種常見的神經退化性疾病，好發於55至60歲，全台近5萬名病友，典型症狀為動作遲緩、肢體僵硬、靜止型顫抖、影響步態，甚至出現平衡障礙等，且常合併便秘、焦慮、快速動眼期睡眠行為障礙、及認知功能障礙等非動作症狀。

林靜嫻說，目前巴金森病仍無法被治癒，但透過規律服藥、積極運動、正向情緒，可以有效改善症狀，並延緩病情惡化。規律運動是眾多治療巴金森病方法中，最重要的輔助方式之一，建議病友們每週至少進行150分鐘的中等強度運動，或75分鐘的高強度運動。

高雄長庚神經內科及巴金森病中心主任陳盈發醫師表示，以前許多病友因為動作障礙因素，沒有規律的運動，整天窩在家裡。但門診觀察發現，愈是規律運動，多參與戶外活動的巴金森病病友，用藥效果愈能維持，能擁有較好的生活品質。

陳盈發指出，門診收治一名60多歲高學歷、高社經地位的病友，礙於對疾病的不了解，因為手抖、動作障礙等原因，而遠離原本社交圈，減少與外人見面，心情大受影響也讓症狀更加惡化。透過參加病友團體後，逐漸學會如何與疾病共存，也開始打拳、運動，養成早晚走路的習慣，現在整個人開朗許多。

在「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動現場，吳姓太極拳教練本身也是病友，他表示，在得知罹病時，頓時失去人生希望，後來透過運動有效舒緩身心壓力，也學會太極拳，逐步推廣，帶更多病友一起打拳，現在他每天都有著好心情。

高雄聰動成長協會成立近20年，鼓勵病友走出家門，積極參與社交活動，家住高雄的趙女士今天特別感謝協會的協助，她表示，罹患巴金森病5年多，在協會鼓勵下，持續運動，投入社團活動，加入鼓樂打擊社團，在打擊樂的過程中，維持讓手腳的靈活度，避免肢體僵硬。

陳盈發表示，大部分患者係在退休前後出現症狀，在辛苦大半輩子，原本該享清福之際，被宣布罹患巴金森病，這的確是一大打擊，但病友不可輕言放棄，透過對疾病的認識，提升參與活動和自我照料的能力，多參加病友團體，分享及經驗傳承，來減輕壓力。

另提醒患者，罹病初期務必規律用藥，以控制肢體障礙。隨著病程進展，手抖、動作遲緩等情況愈來愈嚴重，建議接受醫師詳細評估，選擇最適合的治療方式，透過藥物或是手術治療，來達到症狀的控制，延緩病情惡化，改善生活品質。

為提升國人對於巴金森氏症的認知，鼓勵患者走到戶外，台灣動作障礙學會、高雄聰動成長協會今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動，眾多病友出席分享抗病經驗。圖／高雄聰動成長協會提供
為提升國人對於巴金森氏症的認知，鼓勵患者走到戶外，台灣動作障礙學會、高雄聰動成長協會今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動，眾多病友出席分享抗病經驗。圖／高雄聰動成長協會提供
為提升國人對於巴金森氏症的認知，鼓勵患者走到戶外，台灣動作障礙學會、高雄聰動成長協會今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動，眾多病友出席分享抗病經驗。圖／高雄聰動成長協會提供
為提升國人對於巴金森氏症的認知，鼓勵患者走到戶外，台灣動作障礙學會、高雄聰動成長協會今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦「作伙來打拳、戰勝巴金森！」活動，眾多病友出席分享抗病經驗。圖／高雄聰動成長協會提供

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