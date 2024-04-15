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補充維生素B12 健康有保障

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
維生素B12每日建議攝取量 資料來源／柯雅齡
維生素B12每日建議攝取量 資料來源／柯雅齡

許多人的身體保健之道，除了應定期接受健康檢查，及早發現疾病及早治療之外，日常飲食也應當攝取足夠的營養素來作為鞏固身體健康的基礎，其中包含維生素B12。

維生素B12是一種輔酶，屬於水溶性維生素，其成分結構內含鈷及磷，亦稱為「鈷胺維生素」，會影響人體醣類和脂質的代謝及蛋白質的合成，並參與細胞複製和造血作用。13歲以上一般成年人建議每天應攝取2.4μg維生素B12，平時可透過適量食用肉類、牛乳、奶製品、肝臟類、蛋類等動物性食物補充維生素B12。

然而，隨年紀增長或消化系統產生病變會導致維生素B12吸收效率降低，長期吃全素者也無法補充足夠的維生素B12，都可能造成維生素B12缺乏，因而出現舌炎、貧血、疲累、記憶障礙、易怒、抑鬱、神經性病變等症狀。甚至對人體造成不可逆的神經損傷，與對生命具有威脅的貧血症狀。

臨床上，可藉由投與維生素B12補充藥物，治療惡性貧血、巨胚紅血球性貧血、末梢神經障礙、神經炎、維生素B12缺乏症等疾病。屬於活性維生素B12的Methylcobalamin（Mecobalamin）和Adenosylcobalamin（Cobamamide），可直接讓人體吸收運用；Cyanocobalamin和Hydroxocobalamin則屬於非活性維生素B12，攝取後需要經由人體轉換成為具生物活性的型態，才能被人體利用。

補充維生素B12時，需避免與秋水仙素Colchicine、抑制或中和胃酸分泌的藥品(質子幫浦抑制劑Esomeprazole、Lansoprazole等)併用，以免造成維生素B12濃度下降，影響治療效果。

此外，含維生素B12類藥品需慎用於對鈷過敏病人，鈷敏感反應常以慢性或亞急性過敏性接觸性皮膚炎呈現，可能在用藥後立即發生或給藥後的72小時內發生。民眾就醫時應事先告知過敏史，並留意使用維生素B12後是否出現鈷敏感反應，例如：皮疹、蕁麻疹、大範圍或水泡性皮疹、喘鳴、呼吸困難等，如有出現相關過敏症狀，應立即尋求醫療協助。

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