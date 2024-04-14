南投60年麻糬老店被檢出「防腐劑超標」 鄉親崩潰：還送給朋友吃

南投縣衛生局針對中式炊蒸產品專案稽查，發現南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬店，檢出防腐劑超標，鄉親崩潰，引發地方熱議。業者已於臉書粉專貼文致歉，強調重新檢視作業流程；衛生局則開罰3萬元，要求改善。

衛福部食藥署今年初聯合地方政府於1月至2月稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業，其中涵蓋食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）、逾有效日期食品及產品標示等，並抽樣成品檢驗防腐劑、甜味劑及食品微生物衛生標準規範的微生物。

其中，南投草屯1家知名麻糬店，經抽檢店內原味、紅豆麻糬2項商品，其原味麻糬卻被驗出防腐劑「苯甲酸」1.366 g/Kg ，超出規定限量的1.0g/kg，因違反「食安法」因此被公告上網，也因此引發地方民眾討論。

由於，該麻糬店在地經營逾60年，當地不少民眾從小吃到大，也是不少人排隊購買的知名伴手禮，傳出使用過量的防腐劑，鄉親崩潰，甚至這才發現手工麻糬賞味期短竟也添加防腐劑；但也有人認為，業者若能落實改正，仍願意繼續支持。

而該店家針對原味麻糬被檢出防腐劑超標，店內人員低調不願多談，但有員工上網說明，該店臉書粉專也貼文致歉，研判是作業環節上有失誤造成，將以最嚴謹方式檢視作業流程，員工也會重新訓練，並自行不定期送國家指定檢驗機構檢驗。