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南投60年麻糬老店被檢出「防腐劑超標」 鄉親崩潰：還送給朋友吃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬老店，其原味麻糬被驗出防腐劑超標，遭衛生局開罰3萬元。圖／讀者提供
南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬老店，其原味麻糬被驗出防腐劑超標，遭衛生局開罰3萬元。圖／讀者提供

南投縣衛生局針對中式炊蒸產品專案稽查，發現南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬店，檢出防腐劑超標，鄉親崩潰，引發地方熱議。業者已於臉書粉專貼文致歉，強調重新檢視作業流程；衛生局則開罰3萬元，要求改善。

衛福部食藥署今年初聯合地方政府於1月至2月稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業，其中涵蓋食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）、逾有效日期食品及產品標示等，並抽樣成品檢驗防腐劑、甜味劑及食品微生物衛生標準規範的微生物。

其中，南投草屯1家知名麻糬店，經抽檢店內原味、紅豆麻糬2項商品，其原味麻糬卻被驗出防腐劑「苯甲酸」1.366 g/Kg ，超出規定限量的1.0g/kg，因違反「食安法」因此被公告上網，也因此引發地方民眾討論。

由於，該麻糬店在地經營逾60年，當地不少民眾從小吃到大，也是不少人排隊購買的知名伴手禮，傳出使用過量的防腐劑，鄉親崩潰，甚至這才發現手工麻糬賞味期短竟也添加防腐劑；但也有人認為，業者若能落實改正，仍願意繼續支持。

而該店家針對原味麻糬被檢出防腐劑超標，店內人員低調不願多談，但有員工上網說明，該店臉書粉專也貼文致歉，研判是作業環節上有失誤造成，將以最嚴謹方式檢視作業流程，員工也會重新訓練，並自行不定期送國家指定檢驗機構檢驗。

對此，南投縣衛生局則表示，針對該食安案件，確實檢出該店原味麻糬在防腐劑的部分有超標，正常數值是1.0，但檢測出來是1.366；經考量是首次查獲，因此依「食安法」第47條最低裁罰金額開罰3萬元，已要求改善，後續會持續追蹤。

南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬老店，其原味麻糬被驗出防腐劑超標，鄉親崩潰，也引發地方熱議。圖／擷取自臉書社團「草屯人」
南投草屯1家在地經營逾60年的麻糬老店，其原味麻糬被驗出防腐劑超標，鄉親崩潰，也引發地方熱議。圖／擷取自臉書社團「草屯人」

伴手禮 南投縣 衛生局 衛福部 食藥署

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