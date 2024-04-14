鋼條掉軌道無法偵測 張善政：查3鐵高樓工地不安全停工

桃園機捷驚傳東霙營造Ｃ型鋼條墜落軌道意外事故，市長張善政今天下午表示，不管是鋼材、還是木頭，任何材料掉落到軌道上面，都是非常危險的事情，他已在第一時間要求市府都發局、建管處，對桃園的捷運、台鐵及高鐵旁邊的高樓工地加強安全檢查，如有不安全的地方，市府會要求勒令停工。

桃園機捷發生東霙營造的建案工地的一條長約2公尺Ｃ型鋼條，掉落機捷軌道旁，導致斷電12分鐘，列車停駛延誤事故，張善政前往中壢藝術館出席「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會後，接受媒體訪問作上述表示。

張善政表示，不管是在捷運、台鐵或高鐵路線旁邊的這些建築工地，應對工地的安全要特別、特別的注意，因為這種建築工地材料，不管是鋼材還是木頭，或是任何材料掉落到軌道上面，都是非常危險的事情，現在從技術上來講，還沒有一個萬無一失的方法來防止、偵測，所以他第一時間就要求都發局、建管處，對於桃園不只是捷運、台鐵及高鐵旁邊的高樓工地加強安全檢查。

長久要想一些技術性作法，譬如說是用什麼樣的偵測方式，能把掉落鐵道上的異物及早偵測，前2天，因為地震，台鐵在和平站附近也因地震落石掉落軌道上，讓一班普悠瑪出軌，這是所有鐵道安全面臨的問題，我們會跟所有的鐵道業者共同來努力、設法解決。

張善政強調，正本清源最重要的作法，在鐵道附近的工地，尤其是高樓工地對於自己的工地安全要特別注意，這個潛在的問題不只是發生在捷運附近，對台鐵、高鐵都有一樣威脅，他特別呼籲所有工地業者，要對於自己的工地安全加強管控。他並已責成市府建管處，針對台鐵、高鐵和桃園機捷附近所有的高樓工地加強安檢，如果有不安全的地方，市府會要求勒令停工。