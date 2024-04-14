2024癌症論壇／癌症存活拉長 專家籲重視患者生活品質

癌症治療日新月異，連無法治癒的多發性骨髓瘤患者也有機會存活10年以上，而部分癌症治療成效提升，讓癌友開始關注治療後生活品質的問題，但現在手術技術進步，有助於術後疼痛控制與恢復期縮短、乳癌外觀與感知恢復，只要癌友遵從「NESS」照護建議並做好感染預防，即可過上常人生活。

聯合報連續第6年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，今天繼續第二天的議程。連續兩天活動中，超過20名重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場300多名民眾也熱情參與。

多發性骨髓瘤是個百年的疾病，易有貧血、骨頭痛、血鈣高、腎功能差等併發症，平均發病年齡65歲，每年約有700位新病人。近年的治療突飛猛進，傳統治療加上anti-CD38單株抗體一線治療，有八成的病人在3年期間無疾病惡化，目前健保給付在二線用藥，台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林指出，希望未來健保可以往前給付，讓新的治療可以在第一時間就能使用到。

至於難治性的多發性骨髓瘤，現在也有最新的anti-BCMA，讓病人有2至3年的存活時間，目前核准使用在後線治療，仍未健保給付。滕傑林指出，以前對於多發性骨髓瘤病患僅能耐心、關心以待，但現在4小時內就可診斷出來，只要好好治療，未來平均活10年以上也不成問題，希望健保政策可以多支持病人。

肺癌的手術治療技術日新月異，林口長庚紀念醫院胸腔外科副教授、胸腔暨心臟血管外科系主治醫師吳青峰指出，目前近九成肺癌手術可進行內視鏡單孔微創手術，傷口明顯較原先的四孔、三孔手術小，具疼痛減輕、復原迅速等好處；若再搭配機器人手術平台，就能解決器械自由度不足，難以如手臂般操作指使、二維視野導致立體感協調喪失、主刀醫師可能因沒有運動習慣或體力不濟而手抖、疲勞等問題，進一步提升病人的手術品質，有的病患術後12小時即可下床走路，還可神智清楚、開心比YA。

政府持續推廣乳房篩檢 但受檢率僅4成

台灣乳癌發生率非常高，每十萬人口發生率為81人。台北長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓表示，隨著乳癌手術的演進及精進，目前多針對不同病人需求，擬定個體化治療策略，以兼顧患者術後生活品質與療效；而為及早發現乳癌，乳癌篩檢很重要，但現在僅有4成的人進行篩檢。

乳癌防治基金會董事長、台大醫學院榮譽教授張金堅指出，目前從第一期到第三期的乳癌病患，多數可成為「康復者」，但後續仍要面對諸多問題。

根據2022、2023年羅東博愛醫院與乳癌防治基金會所進行的兩份調查報告顯示，近五成病患面臨睡不好的問題，約四成病患體重控制不良，約五成病患對自己的身體意象，感受不好，另有四到五成病患欠缺運動與良好的運動習慣；此外，乳癌病友也常有經濟負擔沉重、親子關係、性生活、夫妻生活出問題、周邊神經不適、傷口麻木、疼痛、淋巴水腫等多種問題。

「乳癌患者不只要活得久，更要活得好。」周旭桓說，早期乳癌5年存活率已高達98%，因此術後外觀也成為癌友選擇治療的考量之一；乳癌治療以手術切除腫瘤為主，並搭配化療、放療等，早期手術多採用乳癌全切除，但現在乳房不一定要全部切除，因研究發現乳癌保留手術與乳癌全切除存活率並無差異，因此治療前須先評估患者適用何者。

周旭桓指出，長庚醫院發展內視鏡微創乳頭保留全切除手術、達文西乳頭保留全切除手術，造成的傷口較小，且可藏在較隱匿的位置；清除乳癌後，可接著施作自體脂肪皮瓣重建手術，術後外觀更自然，也無義乳莢膜攣縮的問題；自體神經重建手術則可恢復乳房感知，讓癌友術後生活品質更好。

張金堅也認為，醫院應提升高階癌症品質認證，企業、社會出錢出力支持「提升乳癌康復者生活品質」相關計畫，乳癌病友、康復者則朝NESS方向努力，也就是均衡飲食，適當補充營養（Nutrition）、規律運動（Exercise）、充足睡眠（Sound Sleep）、紓解壓力（Stress Management）；希望未來在癌症病患治療後的品質照護上，可全方位涵括各層面，只要該措施有實證證據有效，就應該納入，讓治療、照護體系更符合癌友需求。

癌友術後免疫低下 恐增感染風險

癌友接受治療後免疫力低下，若被感染將前功盡棄，以新冠肺炎為例，癌友重症風險較健康人增加1.56至2.32倍，死亡風險增加1.66至2.87倍，台灣感染管制學會理事長陳宜君建議，癌友除了維持手部衛生，也應接種新冠、流感、肺炎鏈球菌等疫苗。

在飲食上，癌友可能因治療傷及粘膜，增加感染風險，故應避免食用益生菌或生菜沙拉等帶菌食物；有使用制酸劑、胃藥或年紀大的癌友需特別注意飲食衛生，避免胃酸減少導致沙門氏菌長驅直入。陳宜君也提醒，黴菌是潛藏在癌友生活環境裡的大敵，因此癌友須保持環境乾燥，飼養寵物、從事農務或園藝、周遭建物整修時，應配戴口罩，降低侵襲性黴菌感染風險。

此外，若癌友咳嗽、打噴嚏、拉肚子等症狀輕微，只需症狀治療減少不適感，但出現尿道感染等局部感染症狀，就應及早就醫，避免接續出現發燒、畏寒、心跳加快等全身性發炎反應，引發敗血症。

論壇也邀請三年前罹患乳癌第二至第三期的演員朱芯儀，分享個人罹癌心路歷程。當時她治療後味覺改變，曾經愛吃的食物也味同嚼蠟，但仍要求自己正常攝取營養，並且排除過敏源，建議癌友可喝精力湯補充養分，只要營養充足就能撐過治療期間。