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強化行車調度 台鐵更新網管工程、裝設9千部手持無線電

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供
為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供

為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，並納為電務智慧化計畫的重要工作項目，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，配合全台181處轉播站軟體升級，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電，展現初期效能。

台鐵說明，原用SDH傳輸環路的E1頻寬不足，為避免故障或故障時對中央行車控制（CTC）、列車資訊（TID）、電力遙控操作（SCADA）、以及票務系統（TPT）等造成影響，因此新設STM-1寬頻自建環路改為行調無線電專用，效能將大增。

台鐵指出，計畫採分項建置同時進行的方式推動，後續位於臺鐵大樓4樓的MSO網管中心升級，今年初已做好設備查驗及進場，預計可在今年底提前完成第1階段的安裝與測試，較原定2026年2月完工的進度大幅超前。

台鐵表示，屆時配合全台181處轉播站軟體升級，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電，展現初期效能。

台鐵董事長杜微表示，電務智慧化計畫是台鐵公司全力推動的重要工程項目，也是提升安全非常關鍵的一環，MSO網管中心更新後，就有足夠軟硬體及技術支援，取代使用逾17年已停產的舊版行調無線電系統，大幅提高妥善率。

杜微說，未來第2階段更可介接行控處第三代CTC、建置位於板橋的副網管中心（全套備援系統，現於台中的備援系統僅以資料備援為主）、完成後行控中心即可具備車上台取消註冊或關機時自動告警功能，大幅提升行車安全。

為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供
為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供
為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供
為強化行車調度無線電效能，台鐵公司積極推動行調無線電話系統網管中心更新工程，預計今年底可完成第1階段安裝與測試，可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器，以及近9000部手持無線電。圖／台鐵公司提供

台鐵 杜微

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