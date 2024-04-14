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冠軍啤酒無限暢飲！吉比鮮釀餐廳每月1天限時開喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
吉比鮮釀餐廳將定期於每個月第三個星期三，舉辦「海派 33」暢飲活動。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳將定期於每個月第三個星期三，舉辦「海派 33」暢飲活動。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了回饋喜愛喝啤酒的消費者，吉比鮮釀餐廳擴大舉辦年度啤酒暢飲活動「海派33」，將定期於每個月第三個星期三，提供啤酒喝到飽；每人只要600 元＋10%服務費，即可享受120分鐘啤酒無限暢飲。首場「海派33」活動，將在 4 月 17 日於全台6家分店展開。

吉比鮮釀餐廳為了讓消費者能快速選擇喜愛的啤酒，將多樣的啤酒分為五大風味。「清新淡雅」風味最具代表性的啤酒為「多特蒙黃金拉格」，曾獲得2023世界啤酒大奨銅牌，緣起於德國多 特蒙地區，並且受歡迎到大量外銷到其他地區，是一支滑順清新的拉格啤酒，適飲性高，適合搭配多樣食物。

「佳釀果香」風味代表啤酒為「小麥酵母愛爾」，曾獲得2023世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌殊榮，具有丁香與香蕉豐富果香氣，早期是特別為巴伐利亞皇室所釀造啤酒，因特殊風味與營養價值，某些地區甚至當成早餐飲用。

同樣曾獲2023世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌的「麻吉 IPA」，是屬於「濃粹酒花」風味的代表啤酒，特色是美式愛爾酵母的果香，搭配麥芽本身穀物香氣，相較於傳統 IPA 有著較低的苦度，是一款能與三五好友暢談整晚的啤酒，固定義為社交型 IPA。

此外，屬於「香甜麥芽」風味的「梅爾森拉格」和「深度烘焙」風味的「史瓦茲黑啤酒」，也都是餐廳人氣熱銷品項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023世界啤酒大獎銅牌啤酒「多特蒙黃金拉格」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023世界啤酒大獎銅牌啤酒「多特蒙黃金拉格」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023世界啤酒大獎台灣冠軍啤酒「小麥酵母愛爾」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023世界啤酒大獎台灣冠軍啤酒「小麥酵母愛爾」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023世界啤酒大獎台灣冠軍啤酒「麻吉 IPA」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023世界啤酒大獎台灣冠軍啤酒「麻吉 IPA」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳將多樣的啤酒分為五大風味。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳將多樣的啤酒分為五大風味。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消費者 金牌 餐廳

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