冠軍啤酒無限暢飲！吉比鮮釀餐廳每月1天限時開喝

為了回饋喜愛喝啤酒的消費者，吉比鮮釀餐廳擴大舉辦年度啤酒暢飲活動「海派33」，將定期於每個月第三個星期三，提供啤酒喝到飽；每人只要600 元＋10%服務費，即可享受120分鐘啤酒無限暢飲。首場「海派33」活動，將在 4 月 17 日於全台6家分店展開。

吉比鮮釀餐廳為了讓消費者能快速選擇喜愛的啤酒，將多樣的啤酒分為五大風味。「清新淡雅」風味最具代表性的啤酒為「多特蒙黃金拉格」，曾獲得2023世界啤酒大奨銅牌，緣起於德國多 特蒙地區，並且受歡迎到大量外銷到其他地區，是一支滑順清新的拉格啤酒，適飲性高，適合搭配多樣食物。

「佳釀果香」風味代表啤酒為「小麥酵母愛爾」，曾獲得2023世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌殊榮，具有丁香與香蕉豐富果香氣，早期是特別為巴伐利亞皇室所釀造啤酒，因特殊風味與營養價值，某些地區甚至當成早餐飲用。

同樣曾獲2023世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌的「麻吉 IPA」，是屬於「濃粹酒花」風味的代表啤酒，特色是美式愛爾酵母的果香，搭配麥芽本身穀物香氣，相較於傳統 IPA 有著較低的苦度，是一款能與三五好友暢談整晚的啤酒，固定義為社交型 IPA。

此外，屬於「香甜麥芽」風味的「梅爾森拉格」和「深度烘焙」風味的「史瓦茲黑啤酒」，也都是餐廳人氣熱銷品項。

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