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台鐵6月26日改點 北高4小時內直達車擬再增4班

中央社／ 台北14日電
台鐵公司新購的自強號列車EMU3000型，預計8月全數交車，持續投入營運，台鐵也規劃6月26日改點，其中台北與高雄間停站少、行駛時間4小時內直達車，每天擬再增加4班。示意圖／聯合報系資料照
台鐵公司新購的自強號列車EMU3000型，預計8月全數交車，持續投入營運，台鐵也規劃6月26日改點，其中台北與高雄間停站少、行駛時間4小時內直達車，每天擬再增加4班。示意圖／聯合報系資料照

台鐵公司新購的自強號列車EMU3000型，預計8月全數交車，持續投入營運，台鐵也規劃6月26日改點，其中台北與高雄間停站少、行駛時間4小時內直達車，每天擬再增加4班。

台鐵上週在交通部部務會報，報告自強號EMU3000型及通勤電車EMU900型新車，自民國110年開始投入營運的效益。

根據台鐵提供報告，新購50組共600輛EMU3000型列車，今年3月已投入營運的44組共528輛，預計8月50組全數交車，11月全部投入營運。

另外，台鐵也規劃於6月26日年度改點，加開台北往返高雄停站較少的直達列車南下及北上共4班，逢週五及週日加開台北往返台中直達班次南下及北上各1班。

根據台鐵班表，目前西部幹線停站數較少的直達列車，台北與高雄間的行駛時間在4小時內，南下及北上都只中停5站，包括板橋、桃園、台中、嘉義、台南，普悠瑪號列車行駛時間3小時40分鐘，每天南下及北上各3班，EMU3000行駛時間3小時57分鐘，每天南下及北上各1班。

台鐵指出，目前EMU3000型已使自強號運能較109年提升37%，預計50組列車全數到位後，與109年相比運能可再提升40%。

而台鐵新購的52組共520輛通勤電車EMU900型，在去年11月已全數投入營運，折疊門莒光號及復興號已全數汰換，使台鐵區間快車的運能較109年提升35%。

台鐵 自強號

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