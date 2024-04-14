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工作繁重雜事多又薪情差 公務獸醫師青黃不接

中央社／ 台北14日電

全台獸醫師5773人，任職公部門僅940人，在禽流感、豬瘟防疫等工作繁重之外，還要兼顧收容流浪動物等雜務，各縣市都面臨人才難招又易流失的窘境，亟需回歸專業及加薪留才。

公務門獸醫師的「守備」範圍很廣，也涉及食品衛生與人類健康，在狂犬病防疫、防堵境外非洲豬瘟之際，在台灣移出口蹄疫疫區、傳統豬瘟拔針計畫時，以及屠檢衛生與牧場動物健康醫療等，都需要他們投入；甚至動保當道，流浪動物零撲殺及安置，也要他們分身幫忙。

其實公部門獸醫師人力非常緊繃，農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬坦言，幾乎每個縣市都缺人，全國獸醫師目前有5773人，但其中69%，約近7成、3993人都是伴侶動物醫療獸醫師，就是動物醫院的門開業獸醫師；其1780人占比3成，也並非全都在執行相關公務。

目前與農畜牧、動物防疫及野生動物相關的獸醫師，包含中央與地方政府的「公務獸醫師」940人，把關屠宰場肉品衛生的「屠檢獸醫師」251人，與藥商搭配或自行開業負責雞、鴨、鵝、豬、牛等經濟動物牧場的「現場獸醫師」213人，「野生動物領域獸醫師」16人有局部相關（例如農業部生物多樣性研究所）。

另外，大專院校教學醫院動物實驗中心獸醫師232人，國家級動物實驗中心等機構的實驗動物領域獸醫師74人，公立動物園獸醫師23人，民間動物園獸醫師14人，研究機構12人，5人無資料。

徐榮彬分析，公務機關缺獸醫主因有兩大，一、年輕人偏好去當動物醫院獸醫師，因爲收入更高、受到尊重；二、公務獸醫工作內容多，含非本科專業業務，讓新人不願意投入。

他說明，實務上，除了屏東縣政府將動保科納在農業處下，動物防疫所則專責獸醫領域工作，但在其他縣市政府的防疫單位業務都包含動保業務，新進獸醫師會優先被分派做動保業務、捕犬收容，基於這類業務跟獸醫師所學動物醫療不同，使得年輕人不願意就職。

徐榮彬進一步指出，這就好比衛生福利部不會指派人醫去管理街友的收容一樣，現況是即使有年輕的獸醫師依照指派就職，也會因此待不住。

即便已將業務區分開的屏東縣動物防疫所，所長李永文也說，所內最近就有1名20幾歲的獸醫師遞出辭呈了，告知公務獸醫師業務太雜，想轉換去台糖養豬場工作。

李永文再舉例，為了從傳統豬瘟除名，全國今年執行豬隻傳統豬瘟拔針作業，屏東縣身為養豬大縣，全所正職獸醫名額25人，加上臨時聘僱獸醫師25名，也無法對縣內1400多場養豬場進行每場抽血檢驗抗體的確認工作，只能依規定比例抽驗，然後搭配化製廠、病死豬、屠宰場等此產業不同流程也有獸醫師把關來確認拔針有效。

他並說，公務獸醫師同時間還要處理禽流感防疫、狂犬病疫苗施打等業務，後者1年就要舉辦300多場，假日執勤已是常態。

為了留住人，李永文說，他會注重獸醫師診療專業的表現，提高工作成就感；但是外部畜產業者對公務獸醫態度，可能比不上各牧場合聘付費的現場獸醫師，公務獸醫師宣導飼落實環境消毒，也有可能不被當回事。

此外，地方機關防疫單位的獸醫職等比縣府農業處低2級，薪水又不如開業獸醫師，令李永文感嘆，人才進不來、留也留不住，例如目前25名正職，其實還缺2名未補足，加上1名要走，將剩下22名。

徐榮彬則補充，國內包含台大、中興大學、嘉義大學、屏科大、亞洲大學等校獸醫系，每年畢業生約300名，粗估其中約6、7成考取獸醫師證照，但是多數去當動物醫院獸醫師了。

李永文說，雖然公務獸醫、開業獸醫的起薪都是新台幣4、5萬元，但5到10年後，所得會產生2倍以上落差，因此新人考公職看到包含動保業務有缺，就不來報到了。

對於改善缺人現況，徐榮彬統整現況提出兩大點建議，首先，地方政府動保收容跟動物醫療的業務單位必須分開，讓公務獸醫師專心本業，動保收容業務限於協助犬貓醫療，收容管理應由生命科學等專業者擔任，如同衛福部不會指派人醫負責街友收容，而是協助診療一樣。

其次，待遇必須提高，人醫在公立醫院服務有上萬元的「不開業獎金」，政府應正視並辦理公務獸醫師「不開業獎金」。

徐榮彬回憶，前總統陳水扁任內在公務員俸領表上增額幾千元，後來還有公部門獸醫師「工作津貼」，包含地方獸醫師3000元、中央獸醫師2000元，即便如此，還是落差太大。

獸醫師 養豬場

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