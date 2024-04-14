毛小孩比新生兒多10萬 全台動物醫院上看2千家

台灣毛小孩登記飼養量已經超過每年的新生兒，去年多出近10萬，長者帶老狗老貓就醫也愈來愈普遍，固定回診看慢性病成了寵物醫療主流，目前動物醫院全台估計多達1700家以上，每位獸醫師「只」看575隻動物。

每天假日好天氣，毛小孩和人類小孩在公園綠地奔跑遊戲是常見的街景，早在2021年就有媒體紛紛報導，當年1到9月新生兒11.2萬人，同期間貓、狗認養登記數量卻高達15.8萬隻。

如今根據「寵物登記管理資訊網」最新「縣市寵物登記狀況」，2023年全年累計全國犬隻登記9萬4544隻、貓13萬7652隻，合計23萬2196隻；遠高於同年新生兒數13萬5571人。

近5年來，照顧人類小孩的小兒科醫師人數雖有增加，增幅卻放緩變小，據中華民國醫師公會全聯會統計，在2022年時有3077人。至於加入3歲以下幼兒專責醫師計畫的人數有1880人，分布在1048家醫療院所（至2023年底），收案照顧19萬5552個幼兒。

相形之下，毛小孩打預防針吃藥看病的醫療需求持續擴張，農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬說，截至2024年2月29日，全台5773名獸醫師，其中多達69%、3993人都是「伴侶動物醫療」的獸醫師。

愈是都會化的地區，獸醫師專長伴侶動物醫療的比例愈高，新竹市高達89%，六都依序是新北市84.3%、高雄市78.4%、桃園市76.7%、台北市76.4%、台中市76.1%、台南市70%，其他縣市為嘉義市64.8%、彰化縣59%、基隆市58.2%、花蓮縣54.9%、新竹縣52.8%，離島澎湖縣也有50%。

服務伴侶動物的獸醫師儼然成了全國獸醫師大宗，整體而言，台灣13縣市的民眾所接觸到的獸醫師，有一大半是在動物醫院診所執業。其餘9縣市，占比落在3成多到4成多為主，僅連江縣0%、金門縣11.8%較低。

毛小孩宛若家人的重要性，促使動物醫院家數持續擴張。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏就說，粗估目前全台約有1700、1800家動物醫院，但是業界估計今年底、最晚明年再攀升到2000家。

楊孝柏估計，台灣每名獸醫師平均看診575隻動物，對比日本2500隻，美國3000、4000隻，台灣動物醫院已處於飽和狀態。

動物醫院的軟、硬體規模已不可同日而語。楊孝柏說，早年國內很多動物醫院一張看診桌、聽診器等簡易設備就能開業，因為飼主真的當毛小孩為動物，若嘔吐就直接斷定是吃壞肚子，開藥收新台幣幾百元即可，無效再回診進一步診療。

現在毛小孩已是家人，且跟人一樣長壽，看診模式跟人已一樣。他說，同樣是嘔吐就醫，要先血檢、照超音波找原因，證實腸胃炎再住院、打點滴。

22年前楊孝柏投資新台幣200萬元，當時很先進，包含購置中古的血檢機、設置X光室與手術室等。他說，現在開一家動物醫院，平均花費已要800萬到1000萬元，包含超音波設備300、400萬元，還有內視鏡需設置，X光室防輻射鉛片也漲了10幾倍，並要編制數名獸醫師。

對於飼養毛小孩數量不斷增長，他分析，不僅是不生小孩改養毛小孩的消極因素，長年臨床可見存在著正面因素，因為毛小孩療癒人心，可延長人均壽命，有很多子女會藉口工作忙顧不來，刻意請父母代為照料毛小孩，讓父母三餐正常、維持出外活動與社交。

他重申，22年前想開業時，即已預見未來動物醫院會是「老人帶著老狗」來就診，現在他的開業的收入也確實有7成來自需要看糖尿病、心臟病等毛小孩為主。