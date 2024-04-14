快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

嘉義震不停 氣象署：未來2週防規模3至4地震

中央社／ 台北14日電
氣象署地震中心統計，嘉義布袋半徑範圍10公里，自1日起至今已發生21次地震，研判為花蓮規模7.2地震之後，導致嘉義地下破碎帶應力調整；預估未來1、2週可能仍有規模3至4的地震發生。圖為0403花蓮大地震／聯合報系資料照片
氣象署地震中心統計，嘉義布袋半徑範圍10公里，自1日起至今已發生21次地震，研判為花蓮規模7.2地震之後，導致嘉義地下破碎帶應力調整；預估未來1、2週可能仍有規模3至4的地震發生。圖為0403花蓮大地震／聯合報系資料照片

氣象署地震中心統計，嘉義布袋半徑範圍10公里，自1日起至今已發生21次地震，研判為花蓮規模7.2地震之後，導致嘉義地下破碎帶應力調整；預估未來1、2週可能仍有規模3至4的地震發生。

嘉義從12日深夜起到13日上午發生8起地震，其中以嘉義縣布袋鎮13日凌晨2時44分規模4.9最大；而今天凌晨2時39分在嘉義縣義竹鄉又發生規模4.2地震，最大震度為義竹4級。

中央氣象署地震測報中心科長李伊婷今天在地震記者會中表示，統計嘉義布袋地震震央半徑10公里範圍，自1日起已發生21次地震；提醒民眾這1、2週仍可能有規模3至4的地震發生。

李伊婷解釋，由於花蓮規模7.2地震強度大，導致嘉義地下破碎帶應力調整，因此可能影響到西半部在盲斷層、未知斷層有能量釋放，才會造成近期有較多地震發生。

李伊婷進一步說明，由於梅山斷層是位於更北邊的位置，與布袋有一段距離，因此研判這些地震與梅山斷層無關。

地震中心提醒，台灣本來就是好發地震的區域，也不會因為403花蓮地震後，就減少發生地震機會，民眾仍要做好防震準備。

嘉義 地震 花蓮

延伸閱讀

凌晨2時39分嘉義義竹規模4.2地震 最大震度4級

晚間10：26花蓮規模4.9地震 最大震度花蓮、南投縣4級

出道28年首攻蛋！梁詠琪48歲仙女裝露長腿 送暖花蓮地震

嘉義今年地震頻繁 粉專揭位置集中在這處：提高警覺、勿驚慌

相關新聞

嘉義震不停 氣象署：未來2週防規模3至4地震

氣象署地震中心統計，嘉義布袋半徑範圍10公里，自1日起至今已發生21次地震，研判為花蓮規模7.2地震之後，導致嘉義地下破...

小林製藥紅麴案爆食安 北市府今要求主動退費、賠償

日本小林製藥的紅麴保健品疑似造成腎臟疾病問題，日本當地已有死亡案例，國內有業者進口紅麴原料製成保健食品。北市法務局今要求...

把握好天氣 2縣市高溫恐逾36度 周四鋒面接近帶來降雨

未來一周還是屬於舒適溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，周三之前水氣不算太多，周四會有一道鋒面接近，到時候降...

冠軍啤酒無限暢飲！吉比鮮釀餐廳每月1天限時開喝

為了回饋喜愛喝啤酒的消費者，吉比鮮釀餐廳擴大舉辦年度啤酒暢飲活動「海派33」，將定期於每個月第三個星期三，提供啤酒喝到飽...

台鐵6月26日改點 北高4小時內直達車擬再增4班

台鐵公司新購的自強號列車EMU3000型，預計8月全數交車，持續投入營運，台鐵也規劃6月26日改點，其中台北與高雄間停站...

北市幼兒專責醫師制度覆蓋率僅1成多 醫界點出一關鍵原因

剴剴案事件引發社會各界關注，由於個案未列入「幼兒專責醫師制度計畫」引起社會討論，中央、地方也允諾改善。議員發現北市有加入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。