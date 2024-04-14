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合歡山賞花季搭乘大眾運輸 小風口下停車場施工

中央社／ 記者李先鳳花蓮縣14日電
太魯閣國家公園合歡山區杜鵑花陸續綻放，花季期間本週末起至6月16日，翠峰至大禹嶺實施高乘載及流量管制；小風口下停車場即日至5月底工程施工，停車依現場人員指示。圖為2009年花況／聯合報系資料照
太魯閣國家公園合歡山區杜鵑花陸續綻放，花季期間本週末起至6月16日，翠峰至大禹嶺實施高乘載及流量管制；小風口下停車場即日至5月底工程施工，停車依現場人員指示。圖為2009年花況／聯合報系資料照

太魯閣國家公園合歡山區杜鵑花陸續綻放，花季期間本週末起至6月16日，翠峰至大禹嶺實施高乘載及流量管制；小風口下停車場即日至5月底工程施工，停車依現場人員指示。

太魯閣國家公園管理處發布訊息表示，交通部公路局中區養護工程分局規劃花季期間，假日上午6時至11時，合歡山公路翠峰至大禹嶺（台14甲線18K至41K）實施高乘載及流量管制，大貨車及未搭乘3人以上的小客車禁止通行。

籲請遊客多利用平日分流、共乘或搭乘大眾運輸工具、接駁車賞花，以免塞車、找不到車位，詳情可上交通部公路局中區養護工程分局官方網站「113年合歡山杜鵑花季疏運宣導」專區查詢。

太管處指出，合歡山管理站小風口下停車場於4月1日起委外經營，至5月30日止籌備期2個月，廠商於籌備期間將開始進行場內相關設施施工、拉電、管線埋設及設備測試。

遊客使用小風口停車場停放車輛前往合歡北峰賞花時，可能因工程施工原因造成困擾，請依照現場人員指示停放車輛，造成遊客不便尚請見諒。

國家公園停車場委外經營經仁愛鄉公所、公路及警政單位每年召開整體公共運輸服務會議檢討，為解決山區停車位一位難求問題，並符合使用者付費原則及增加山區停車位轉換效率，今年起合歡山山區鄰近的林業及自然保育署南投分署轄下的昆陽、武嶺、合歡山莊等3處停車場，已辦理委外經營收費措施，各項收費措施將待花蓮縣政府核准，於收費前將提早公布費率以利遊客因應。

停車場 合歡山 太魯閣國家公園

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