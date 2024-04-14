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磁磚掉落行人驚／建築師：應對症下藥 用塗料替代不一定貼回磁磚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
建物老舊後，外牆劣化造成二丁掛等磁磚剝落，危及公共安全，也成另類的行人地獄。記者許正宏／攝影
建物老舊後，外牆劣化造成二丁掛等磁磚剝落，危及公共安全，也成另類的行人地獄。記者許正宏／攝影

建築物外牆下「磁磚雨」令人不安，基隆建築師公會理事長亷貴晶表示，因熱脹冷縮造成磁磚膨拱導致剝落，相對容易解決；若是粉刷層中性化造成剝落，就比較令人擔心。她建議改善工法可用塗料替代，不一定要把磁磚貼回去。

亷貴晶說，建物外牆的材料或設施不應成為不定時炸彈，面對每棟建物外牆磁磚剝落，要由外到內探討原因，查明是磁磚、黏著劑、底料或粉刷層哪個環節出問題，才能對症下藥，而磁磚和混凝土的介面因材質不同，須使用黏著劑連結彼此。

亷貴晶說，寒流後比較容易因冷縮熱脹造成磁磚「膨拱（浮凸）」掉落，這比較容易解決；若建物老舊因粉刷層中性化造成磁磚剝落，就比較令人擔心，因為混凝土若中性化，就不建議重貼磁磚，「因為也咬不上去了」。

亷貴晶以基隆市永隆大廈為例，先把外牆磁磚剝落區膨拱的磁磚全敲下來，考量施工速度、安靜度和防水性，在敲除區以填補材料將牆面整平，原本無恙的磁磚仍然保留，敲除填補區會有一道防水工序、覆蓋纖維網並塗上塗料，塗料面層可做分割線和滴水線，減少雨水汙漬弄髒牆面；而既有磁磚也塗上塗料，兼具外牆更厚，隔熱效果更好。

亷貴晶強調，雖然磁磚外牆可能發生「磁磚雨」傷人事件，但不代表外牆貼磁磚是不好的建築形式，關鍵在注重磁磚、黏著劑的品質，工法也要紮實，並選在合適的季節施作，磁磚其實是相對耐久的建材。

基隆 建築師

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