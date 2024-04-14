磁磚掉落行人驚／老屋拉皮十年有成 房價提升很有感

新北市板橋區文化路「文化天廈」十三年前開始下「磁磚雨」，住戶膽顫心驚，仍歷經十年、先後四屆「雞婆」主委奔走，才解決問題，也迎來房價上漲的回饋。台北市大安區近五十年屋齡的「北小公寓」位在精華地段，磁磚掉落情況一度惡化，去年底連同外牆拉皮增設電梯一次搞定，讓「公寓」升級「華廈」美夢成真。

文化天廈社區前主委徐寶蘭說，社區屋齡卅七年，只有卅六戶，約十三年前陸續出現外牆磁磚掉落，住戶一度考慮要重建，但考量搬遷是大工程，評估後決定修繕外牆，但因經費高達二千二百萬元，部分住戶一度遲疑，希望先補破損處或裝圍網防護即可。

經市府都更處與歷任主委奔走，挨家挨戶說服住戶，加上社區位於主幹道上，市府補助七成五，才讓住戶決定施工、一勞永逸，三年前完工。

現任主委林詠翔說，老朋友來找他，看到社區拉皮後宛如新屋，納悶問「你家跑去哪？」他說，外牆拉皮後有兩戶交易，成交單價比拉皮前多了六萬多元，顯示拉皮對房價提升很有感。徐寶蘭則說，磁磚雨問題須防患未然，修繕後不必再提心吊膽，房子價值也升級，一舉兩得。

「北小公寓」是北市科技大樓附近的五層樓公寓，屋齡近四十七年，住戶洪先生表示，老房子逐漸出現外牆掉磁磚、漏水等問題，加上父母年事高需要用電梯，本來住戶討論要自辦都更，但有住戶剛搬來裝潢過，且都更後公設比高，建築師建議外牆拉皮，並加裝電梯。

他說，一開始也有部分住戶反對，最後達成共識，電梯約花費四九○萬元、外牆拉皮六百萬元，扣掉政府補助，每戶花費百餘萬，去年底完工，從「公寓」升級為「華廈」，房價從每坪八十多萬漲到近百萬，鄰居紛紛稱讚、羨慕。

洪先生坦言溝通過程難免考驗鄰居間感情，但房子整修好，小疙瘩也釋懷了，這次強震後很多老房子磁磚砸落，鄰居看了格外有感，也不必再擔心受怕。