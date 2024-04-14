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磁磚掉落行人驚／磁磚雨難改善 專家：卡在3關

聯合報／ 記者葉德正鄭朝陽／連線報導
公寓大廈外牆磁磚剝落愈來愈常見，但因修繕所費不貲、整合困難，包含基隆市成功國宅社區只能先安裝防護網避免砸傷人車。記者邱瑞杰／攝影
公寓大廈外牆磁磚剝落愈來愈常見，但因修繕所費不貲、整合困難，包含基隆市成功國宅社區只能先安裝防護網避免砸傷人車。記者邱瑞杰／攝影

全台許多老舊建物外牆有問題卻難以修繕，台灣物業管理學會理事長郭紀子說，現行法令有漏洞，住戶經濟能力普遍不足，且社區缺乏公基金做重大修繕的觀念，加上目前普遍缺工，都讓「磁磚雨」下不停。內政部國土署表示，原先幾年前就規畫外牆材料剝落要納入公共安全申報項目，但還有一段路要走。

新北中和區華安街一幢六層樓、卅七年屋齡的舊大樓，五年前外牆磁磚開始剝落，住戶進出家門要用手掩著頭，就怕被砸中掛彩。社區原無管委會，一樓住戶吳國榮對磁磚傷人新聞很有感，決心展開長達五年的說服之旅，近期終於完成整合向市府遞件申請補助，準備拉皮外牆。

吳國榮說，五、六年前邀住戶開會，但談到錢就是困難，當時粗估外牆拉皮要八百萬元，最後追加到一千一百多萬元。吳國榮得知政府有拉皮補助，積極遊說住戶，但因經費高，有鄰居提議「架個護網就好」，也有人擔心拉皮就要拆鐵窗、加蓋違建，讓部分住戶猶豫不決，他挨家挨戶請託，被甩過多次門，最後在都更處與建商協助成立管委會才搞定。

郭紀子輔導許多縣市成立公寓大廈管理組織，他說，「問題卡在人、錢、工人」，大部分老舊社區長期一盤散沙，即便有管委會，最大障礙還是人性，住戶都怕吃虧，有人認為五樓磁磚掉落，為何其他樓層要負擔；或「我家住一人、你家住五人，負擔費用為何相同」，根本吵不完。

郭紀子指出，台灣社區缺乏制度化的「公基金」，出狀況多是老舊建築，住戶多數是退休族或經濟能力困難，有人「窮到只剩下房子」，拿不出大筆維修費；反觀日本，住戶每月繳納公共基金，用來因應未來的大型修繕等需求。而且台灣缺工嚴重，土木包工業與其等住戶整合到天荒地老，乾脆不玩，直接做新案省時省力利潤也更高。

新北市工務局專門委員李冠德說，地方已要求通報磁磚掉落紀錄的社區執行檢測與修復，但缺乏全面性配套，包含如何檢測才確實，管委會或社區擔心影響房價，連貼出磁磚掉落示警的公告都不願意，都盼中央統一修法。

新北市都更處副處長李擇仁也說，外牆整建維護經費龐大，讓住戶卻步，地方有補助措施，但不少社區還是猶豫不前。

幾年前出現霸王級寒流，之後出現多起外牆磁磚剝落事故，國土署曾表示研議將外牆剝落納入建物公共安全強制申報項目，但國土署表示，後來又發生幾起大地震，中央把工作重點先轉向老舊建物的耐震安全申報，執行近四年來，光是建物是否屬於單一產權，縣市政府要查清楚都有困難，因此要納外牆申報，恐還有一段路要走。

國土署並指出，目前都更基金編列一億元補助社區外牆拉皮，但錢常用不完，較多地段好的建物來申請，呼籲有需要的社區善用中央及地方的補助，「早拉皮、早升級」。

住戶

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