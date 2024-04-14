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防治胃癌 健保擬擴大除菌給付

聯合報／ 記者林琮恩蔡怡真／台北報導

近九成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，衛福部健保署擬於下半年放寬給付限制，未來民眾只要在常見的健檢項目呼氣碳十三、糞便抗原檢查，發現幽門桿菌抗原陽性後，就獲得給付資格。台灣消化學會則表示，政府若對廿歲以上民眾進行幽門桿菌普篩，有望讓胃癌在台灣成為罕見癌症。

幽門桿菌是胃癌的高風險因子，國健署已在原民部落進行公費篩檢，但至今未進行全民普篩。許多民眾會在健康檢查時，藉由胃鏡檢查發現幽門桿菌陽性，健保就會給付藥物治療，民眾若自費進行呼氣碳十三、糞便抗原採檢，即使發現幽門桿菌陽性，也得自費治療。

健保署署長石崇良指出，為消除胃癌，已與消化道醫學會討論治療指引，預計今年下半年放寬給付條件，讓自費接受碳十三、糞便篩檢的民眾，若發現幽門桿菌陽性，就能使用健保給付的除菌藥物。

台灣消化系醫學會秘書長劉志銘表示，目前台灣有三千五百至四千名新發胃癌，而八成五至九成胃癌是幽門桿菌所致，透過篩檢、投以除菌藥物可讓每年新發胃癌人數減少至每年五百人，降低台灣胃癌發生率六成，且若更年輕時進行篩檢治療，可降低發生率至高七成，讓胃癌在台灣成為罕見癌症。

健保署 胃癌 醫學

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