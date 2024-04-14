無照駕駛攀升／美日星刑罰嚇阻 並連帶罰車主

我國近三年無照駕駛裁罰人數介於十八至廿萬人，無照累犯占三分之二，且人數逐年攀升，其中高齡者及少年無照駕駛問題嚴重，占兩族群交通事故比率甚高，還存在不少黑數。道交條例去年修法加重處罰，但被認為效果有限，因此有專家建議採行國外的連坐罰。

根據統計，二○二一年無照駕駛裁罰人數為十八萬一六六五人、二○二二年廿萬三七六九人、去年廿萬二四四四人，其中無照駕駛累犯各為十二萬二九四三、十三萬一三四八、十四萬五三一八人。

道路交通管理處罰條例去年修法，六月卅日起加重處罰，凡無照駕駛機車可處一萬兩千元至兩萬四千元罰鍰，無照駕駛小型車處罰鍰一萬八千元至兩萬四千元，五年內有兩次以上累犯即處罰兩萬四千元。但罰緩倍增，似乎遠不如國外處罰讓違規駕駛「心痛」。

日本無照駕駛可處三年以下有期徒刑或五十萬日圓（約十萬元台幣）罰金，記廿五點、取消駕駛資格兩年；提供車輛者同駕駛罰則。新加坡最高可處三年有期徒刑或罰一萬元新加坡幣（約台幣廿三點七萬元），且可扣車、取消駕駛資格，並有連帶處罰。

美國最高可處六個月有期徒刑或台幣約九千六百元至三萬兩千元罰金，記一點；累犯最高可處一年有期徒刑或罰約台幣一萬六千元至六萬四千元罰金並扣車，連帶處罰提供車輛者最高六個月徒刑、罰約台幣三萬兩千元並扣押車輛。

「長者無照駕駛的比率，遠比統計數字高很多。」中部一名員警不諱言，基層警察普遍對高齡駕駛「不忍心」取締，想說老人家都那麼老了就別折騰了，所以長者被取締無照駕駛大部分是因交通違規或事故，其中以機車騎士多，通常是出現紅燈右轉、變換車道不打方向燈、闖紅燈等馬路三寶行為或未戴安全帽，也有長者沒注意二○一七年七月起實施年滿七十五歲長者需每三年換照的規定導致駕照過期挨罰。