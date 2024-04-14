鋼條掉軌道 機捷一度斷電停駛

興富發文心愛悅建案去年五月間發生施工吊臂墜落中捷意外，釀一死十四傷；桃園機場捷運Ａ８站往Ａ７站間，昨天上午也驚傳軌道旁東霙營造的建案工地掉落一條長約二公尺Ｃ型鋼條，雖然未砸中列車，但因掉落在軌道旁，導致列車刮傷，電力系統也出現異常，斷電十二分鐘，列車停駛延誤。桃園市建管處昨已勒令建商停工。

昨天上午九時許，桃園機場捷運Ａ１台北車站至Ａ１１坑口站因電力接地異常導致部分列車停駛、延誤，於九時五十四分才恢復供電，異常事件影響十三列車約三五○○人。

列車恢復行駛後，桃捷公司調閱電聯車前攝影機影像紀錄，追查各站之間的軌道有無問題，一直到中午發現Ａ８長庚站到Ａ７國立體育大學站之間疑似有反光物；維修人員前往現場，在軌道旁管溝發現一條長約二公尺的Ｃ型鋼條。

桃捷公司表示，列車經回廠檢測，發現第五節車廂的集電靴總成及部分車下設備箱有刮傷情形，研判鋼條掉落在軌道旁，導致列車經過時受鋼條影響，出現閃光及煙霧，隨後造成電力系統接地異常，因此斷電，鋼條則彈開至管溝中。該列車經仔細檢查，確認安全無虞後恢復載客勤務。

桃捷公司研判，該Ｃ型鋼條與軌道旁東霙營造公司建案工地使用的建築材料相同，該工地與軌道距離約廿公尺，相隔一條馬路；桃捷將依據大眾捷運法裁罰建商，後續如對捷運系統產生損害，也將向建商究責要求賠償。

桃園市建管處說明，該建案申請建造為地上卅一層、地下六層大樓，目前灌漿到約廿五樓高度；業者表示，不能理解為什麼Ｃ型鋼會掉落在捷運軌道旁，已勒令停工直至改善完成才能復工。

建管處說明，桃園對高鐵、捷運軌道旁工地均有要求施工前提報施工計畫，並送交通部鐵道局與捷運局審查，高層建築物也在去年訂定規定，應由專業公會審查施工計畫，方可施工。

對於鋼條掉落軌道，建管處要求業者一周內自主完成建築工地安全防護措施檢查，同時將配合其他局處加強稽查工地安全防護措施，確保軌道及工地周邊的安全，另將依建築法裁處起、承、監造人最高廿七萬元罰鍰及限期改善。