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台鐵司機闖紅燈 調職記過

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

台鐵去年四月二十二日一列區間車在南澳站始發車時闖紅燈，擠壞一組未開通路徑的轉轍器。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，值班站員未接受運轉員班行車訓練，且在列車冒進號誌情況下，綜合調度所行控室及車站就地控制盤皆無告警。

台鐵四一一一次區間車去年四月於南澳站始發車時，冒進顯示險阻（紅燈）號誌出發號誌機，列車自動防護系統（ＡＴＰ）介入後，相關人員仍未察覺，竟重新操作該列車自動防護系統後繼續行駛，所幸無人員傷亡。台鐵公司表示，已調整該名司機員職務不得擔任駕駛並記過，未依規定的值班站長、站務佐理、調度員，申誡一次至兩次，並增設預告出發號誌機以改善視距，另加強全體司機員教育訓練及ＡＴＰ紀錄考核。

南澳 台鐵

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