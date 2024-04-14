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嘉義4月19震 嘉南地鳴聲驚人

聯合報／ 記者周湘芸魯永明黃于凡莊曜聰／連線報導

花蓮強震餘悸猶存，嘉義地牛又頻翻身，12日深夜起至昨晨共發生8起有感地震，規模最大4.9，幸未釀災。中央氣象署地震測報中心表示，幾起地震主要是應力調整，位置與梅山斷層還有段距離，可能是獨立的破碎帶產生，但嘉南地區不少民眾被地鳴聲嚇醒，有人被地震晃到頭暈，網友則如驚弓之鳥，紛紛討論如何準備逃難用的「地震包」，一夜難眠。

由於花蓮大地震剛過，氣象署就示警梅山斷層大地震百年周期將屆，專家也提醒嘉義要小心強震，昨天凌晨2點44分，嘉義縣布袋鎮就發生芮氏規模4.9的淺層地震，深度只有10.4公里。嘉義市3級，許多市民在睡夢中被搖醒，紛喊「嚇死人了」。由於沿海布袋不在過去災情的斷層帶範圍內，半個月來卻連2次成為4級地震震央，讓民眾疑慮擔心。

氣象署地震測報中心統計今年以來，嘉義已有起23起地震，顯著有感地震7起，小區域地震16起，光4月至昨天就19起。地震測報中心主任吳健富說，嘉義年初至今地震確實較多，但近期地震與花蓮地震是個別獨立事件，主要是應力調整，板塊推擠在西部淺層位置的能量蓄積，超過岩石承受範圍就發生地震，這陣子發生的地震不在梅山斷層上面，可能是獨立的破碎帶。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，嘉義早在4月3日就出現地震，4月8日大埔有1起，12日深夜至昨晨發生在南邊的義竹、布袋，整個範圍串起會經過台南北邊，台南新營一帶也要注意。

中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛說，近期地震常在半夜發生，應提前做好防災準備。

國家地震中心建制的複合式地震速報，這次在嘉義地震發生後第6秒，就對震央區域發報第1個現地型地震預警。協助該中心建置的林姓業者表示，全台將建置300多個區域型地震監測儀，預計2年內增到600個，這是協助氣象署偵測地震的現地型地震預警系統，目前已有96套，只要先測到地震，就對周遭鄉鎮發報出警訊，能連動電梯、瓦斯閥、廣播、避難指引燈等，讓電梯自動停止運作、關閉瓦斯閥，爭取救命時間。

嘉義 地震 花蓮強震

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