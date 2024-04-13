2024癌症論壇／基因檢測提升存活率 整合治療多管齊下

癌症治療朝向精準醫療發展，藉由檢測癌友突變的基因型態，制定個人化治療對策，如標靶治療、放射線治療、中西醫整合治療等，不僅提高多種癌別的存活率，也能避免傷及正常細胞，降低副作用，帶來好的生活品質。但專家提醒，針對基因突變的癌症精準治療須經大型臨床試驗，才可保證療效，也期待盡快解決「特管辦法」審核延滯問題，讓今年5月納保的次世代基因定序（NGS）充分發揮作用，幫助更多癌患獲得合適治療。

聯合報已連續六年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，於4月13、14日於在政大公企中心A2國際會議廳隆重登場，兩天活動中，超過20位重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場三百多位民眾也熱情參與。

國防醫學院外科學科教授、三軍總醫院泌尿外科主治醫師查岱龍指出，所謂的精準醫療，主要是透過基因檢測，有效區別適合病人，並在適當時間使用適合藥物，像BRCA基因突變不僅發生於乳癌、卵巢癌病患，攝護腺癌也可能有這類基因突變，死亡風險會比一般人多2.5倍，目前已有標靶藥物針對這類基因突變進行治療，病患接受標靶藥物的治療，存活機會就會比較提升。

至於甲狀腺癌的治療，高雄榮民總醫院核醫科主任諶鴻遠指出，如果是早期分化的甲狀腺癌，相對較溫和，治療效果多半也都很不錯；不過大約有10%-30%的病患可能沒那麼幸運，特別是分化不良、未分化型，惡性度較高，以復發病患來說，常帶有特殊基因變異，像BRAF V600E、RET、RAS、NTRK等，此時經過異常腫瘤DNA檢測、分析，選擇精準標靶治療，可減少傳統標靶藥物血管抑制劑相關副作用，但費用較為昂貴。

諶鴻遠表示，目前不少研究顯示，若針對基因變異選擇適合的標靶藥物，腫瘤再分化的機會就會升高，這樣的變化有利於結合碘-131治療，進而殺死癌細胞，更讓人振奮的是，病患用藥一、兩年內，或許可以停藥，現在的研究成果十分樂觀，期待未來可以為病患帶來更多治療希望。

近年治癌趨勢除了標靶、免疫治療，放射治療也有新進展。林口長庚質子中心已成立9年，治療個案已超過5千人，肝癌患者最多已超過1000例，佔4分之1，其次為頭頸癌，腦癌及乳癌。肝癌是台灣癌症死因的第二位，常因為沒有症狀發現時為時已晚，甚至患者的肝功能已變差，傳統放射線治療會穿透腫瘤照射，周遭組織會受影響，甚至治療完會導致肝衰竭。

林口長庚放射腫瘤科主治醫師謝承恩表示，質子治療因為劑量集中不傷及周遭組織，像是不見血的手術，對於肝癌的控制率可以達成九成，尤其是大於5公分腫瘤效果最好，相較於傳統的控制率三到四成好很多，也可降低八成副作用；目前也進行質子與免疫藥物質子合併療法，合併療法可以提升全身免疫力，存活率比單用免疫藥物大幅提升。另依據長庚與德州大學研究，只要肝臟保留五成，就比較不會導致肝臟受損的併發症。

台北榮總醫院重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明表示，放射治療原理是破壞癌細胞DNA，治療過程就像射擊遊戲，不論是質子、光子或重力子放射治療，都要先把患者固定好，在電腦斷層協助向劃定照射範圍，以影像導引精準摧毀癌細胞，而質子、重力子治療因心肺暴露輻射劑量較少，安全性較高。

劉裕明說，北榮經衛福部核可，去年5月啟用重粒子癌症治療中心，至今已治療約200位患者，這是全球第14座重粒子治中心，北榮把重點放在光子、中子放射治療難以處理的困難癌別，包括脊索瘤、攝護腺癌、胰臟癌及頭頸部腫瘤等。一位罹患薦脊索瘤合併骨骼侵犯的患者，初至診間時疼痛至無法坐下，經16次重粒子治療後，恢復情況良好，已能重拾駕駛計程車的工作。

針對難治型癌症，也可考慮加入中醫藥進行整合治療，花蓮慈濟醫院顧問張建國表示，中草藥使用幾千年，基本上安全無虞，目前正逐步分析每項中草藥的作用機制與位置，依據美國癌基因體圖譜資料，可知蟲草素或由黃芩、大黃、黃連組成的三黃瀉心湯對腎臟癌效果特別好，多種中草藥能延緩TP53基因突變產生腦癌。未來如果中草藥資料庫建構完成，可預見中醫藥未來將在癌症治療扮演重要角色，「合適的中西醫整合治療將達到精準治療、精準防止復發的效果。」

但張建國提醒，細胞可能受多項因素影響而癌化，若只做單一基因檢測、採用單一治療，恐怕只對部分敏感癌細胞有效，不敏感的癌細胞可藉機產生抗藥性，影響治療預後，因此建議癌友接受全基因定序，讓醫療團隊掌握癌細胞整體的動態變化，及時調整治療策略。

查岱龍也表示，針對基因突變所進行的癌症精準治療，其療效必須經過大型臨床試驗的驗證，才能真正對癌友產生幫助，如果治療沒有經過大型臨床試驗驗證，不但可能沒有效果，病患還可能承受副作用傷害。另外，次世代基因定序（NGS）即將在今年五月納入健保給付範圍，不過因「特管辦法」審核延滯，可能影響NGS健保給付，期待更多病患可以因NGS納入健保給付而受惠，並獲得適合治療。