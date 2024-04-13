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嘉義今年地震頻繁 粉專揭位置集中在這處：提高警覺、勿驚慌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年2月2日至今的地震分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今年2月2日至今的地震分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

嘉義縣義竹鄉、布袋鎮昨天深夜至今天清晨發生8起有感地震，且都是淺層地震，不少民眾睡夢中驚醒。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年以來嘉義一帶的地震確實比較頻繁些，地震位置大多集中在「嘉義前緣構造」上或東西兩側，不是梅山斷層。

今天凌晨許多中南部民眾被震醒，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年以來嘉義一帶的地震確實比較頻繁些，2月2日至今已有23起有感且淺層的地震。這些地震的位置，正好大多集中在「嘉義前緣構造」上或東西兩側。2、3月地震集中在構造以東的朴子至太保間，4月這幾次則集中在構造附近的布袋至義竹間。而不是大家常說的梅山斷層。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，嘉義前緣構造北起雲林水林，往南經嘉義六腳、朴子、東石、布袋、義竹，最後至台南鹽水及學甲。

近期的地震究竟是什麼原因跟機制？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，需要學界進一步研究跟探討，後續會如何發展，就只能繼續觀察下去。畢竟地震是無法精確預測，只能從一些已經發生的現象去做推斷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在台灣地震是很正常的，小規模地震多少能夠釋放一些壓力，近期稍微提高警覺，巡視一下住家的狀況，尤其頂樓無限花式加蓋的也要斟酌，畢竟這些都是增加建築結構的負擔，在地震來臨時會更加脆弱。保持風險意識，但勿驚慌，隨時做好準備就可以了。

嘉義 地震

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