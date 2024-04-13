士林溪山里飲水大腸桿菌超標 衛生局疫調破百人上吐下瀉

北市士林區溪山里傳出里民疑似飲用不潔水源後上吐下瀉，經檢測為大腸桿菌超標，衛生局疫調發現，共有165人曾出現「上吐下瀉」症狀，有105人曾就醫。聯醫陽明院區昨起也開設急性腸胃炎特別門診，截至今中午共有10人就診，皆屬輕症，領藥後已返家休養。

衛生局表示，已針對士林區溪山里594戶逐戶腹瀉事件回溯疫調，截至昨天晚上9點已完訪508戶，發現65戶、165人自2日起陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，有105人曾就醫，60人自主觀察，目前無重症或住院病患。

衛生局說，聯醫陽明院區醫療團隊11日晚間前往溪山里里辦公處設置臨時醫療站，共有11人就醫。並從昨天起至20日，周一至周六開設急性腸胃炎特別門診，截至今天中午12點共診治10名腸胃道症狀個案，其中急診6人、急性腸胃炎特別門診3人、士林門診部1人，皆屬輕症，領藥後已返家休養。

台北自來水事業處因應本次事件，原設置4個取水點，包含至善路3段76號旁公車站牌側、溪山里辦公處（至善路3段260號）、溪山國小門口（至善路3段199號）、聖人橋頭平台（至善路3段289號對面）、溪山國小校內廣場，共設置5個緊急取水點。